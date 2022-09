Etiópia odmieta správu OSN o porušovaní práv počas konfliktu v Tigraji

Nairobi 20. septembra (TASR) - Stály predstaviteľ Etiópie pri sídle OSN v Ženeve v utorok odmietol správu vyšetrovateľov OSN, ktorá obvinila Addis Abebu z možných zločinov proti ľudskosti vo federálnom štáte Tigraj vrátane používania vyhladovania civilistov ako vojnovej zbrane.



"Neexistuje jediný dôkaz, ktorý by dokazoval, že etiópska vláda použila humanitárnu pomoc ako nástroj vojny," povedal pre agentúru AFP veľvyslanec Zenebe Kebede.



Komisia expertov OSN pre ľudské práva v Etiópii vo svojej správe zverejnenej v pondelok deklarovala, že počas ozbrojeného konfliktu boli v Etiópii zrejme spáchané vojnové zločiny i zločiny proti ľudskosti spočívajúce "v prenasledovaní z etnických dôvodov a iných neľudských činov".



Experti súčasne upozornili na to, že nedávne obnovenie konfliktu v štáte Tigraj zvyšuje riziko "ďalších zverstiev".



Predsedníčka expertnej komisie OSN Kaari Betty Murungiová v mene svojich kolegov okrem toho deklarovala, že etiópska federálna vláda "používa hladomor ako metódu vedenia vojny". Vyzvala preto vládu v Addis Abebe, aby "okamžite obnovila základné služby (v Tigraji) a zabezpečila úplný a neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci".



Murungiová sa však obrátila aj na tigrajské sily so žiadosťou, aby "zabezpečili, že humanitárne agentúry budú môcť pôsobiť bez prekážok".



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri roku 2020, keď etiópsky premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú povstalcami z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF). V marci tohto roku bojujúce strany uzavreli prímerie. V auguste však došlo k obnoveniu bojov.