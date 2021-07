OSN vyzvala tigrajských povstalcov, aby okamžite prijali prímerie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 3. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov vyzvala v piatok povstalcov v severoetiópskom regióne Tigraj, aby prijali prímerie, ktoré vyhlásila ústredná etiópska vláda." povedala námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti a budovanie mieru Rosemary DiCarlová na piatkovom verejnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN)." dodala DiCarlová, pričom pripomenula, že letecké spojenie medzi zväzovým štátom Tigraj a zvyškom sveta je momentálne prerušené.Povstalci v pondelok ovládli regionálnu metropolu Mekele, ako aj väčšinu územia Tigraja, pripomína AFP. Etiópska vláda premiéra Abiyho Ahmeda na to reagovala vyhlásením jednostranného prímeria, ktoré však TDF odmietli ako "".Etiópia medzitým odmietla obvinenia, že plánuje Tigraj odrezať od humanitárnej pomoci. Stalo sa tak deň po tom, ako boli zničené dva kľúčové mosty, cez ktoré humanitárne organizácie prevážali do regiónu zásoby. Nebolo bezprostredne jasné, kto mosty zdemoloval." povedal etiópsky vicepremiér Demeke Mekonnen diplomatom v Addis Abebe. Demeke zopakoval postoj vlády, že prímerie bolo vyhlásené z humanitárnych dôvodov.Prímerie neznamená prerušenie dodávok elektriny do regiónu alebo "," napísal v piatok na Twitteri šéf diplomacie Európskej únie (EÚ) Josep Borrell a vyzval obe strany, aby urobili všetko pre to, aby mali civilisti prístup humanitárnej pomoci.Konflikt sa začal vlani v novembri, keď Etiópska vláda v Addis Abebe spustila vojenskú ofenzívu proti Tigrajskému ľudovo-oslobodzovaciemu frontu (TPLF), ktorý dovtedy ovládal región Tigraj na severe krajiny. V reakcii na ofenzívu vznikli Tigrajské obranné sily (TDF).Podľa odhadov Spojených štátov v Tigraji pravdepodobne trpí hladomorom už približne 900.000 civilistov, píše AFP. Svetový potravinový program (WFP) OSN v júni uviedol, že viac ako 90 percent obyvateľov Tigraja - 5,2 milióna ľudí - potrebuje potravinovú pomoc.Mnohé africké štáty, ale aj Čína a Rusko i ďalšie krajiny považujú krízu v Tigraji aj naďalej za vnútornú záležitosť Etiópie, aj keď tento konflikt sa svojimi dôsledkami týka aj susednej Eritrey a Sudánu.