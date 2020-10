Etiópia označila Trumpove vyjadrenia o priehrade za agresívne vyhrážky

Addis Abeba 24. októbra (TASR) - Za "agresívne vyhrážky" označila v sobotu Etiópia vyjadrenia, že Egypt môže "vyhodiť do vzduchu" jej priehradu, ktorú buduje na rieke Modrý Níl. Etiópia autora vyjadrení nemenovala, ale podľa agentúr DPA a AP ide o amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Etiópia vedie hašterivé rokovania s Egyptom a Sudánom o priehrade, ktorú stavia od roku 2010. Egypt a Sudán chcú právne záväznú dohodu, ktorá by zaručila náležitý prietok vody.



"Príležitostných agresívnych hrozieb, ktoré majú Etiópiu donútiť, aby podľahla nespravodlivým podmienkam, je stále veľa. Tieto hrozby a urážky na etiópsku zvrchovanosť sú scestné, neproduktívne a sú zjavným porušením medzinárodného práva," uviedla vo vyhlásení etiópska vláda bez toho, aby menovala Trumpa.



Vyhlásenie zverejnila niekoľko hodín po tom, čo Trump obvinil Etiópiu z porušenia dohody, na ktorej riešení pracoval, pričom pripomenul, že preto prerušil Etiópii pomoc vo výške niekoľkých miliónov dolárov.



"Nemôžete viniť Egypt z toho, že je trochu znepokojený... Je to veľmi nebezpečná situácia, pretože Egypt nebude schopný žiť takýmto spôsobom... Skončí sa to tak, že vyhodí tú priehradu do vzduchu," uviedol v piatok Trump.



Etiópčania v auguste oslavovali prvé naplnenie vodného diela nazvaného Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD). Koordinované oslavy, súčasť kampane "Jeden hlas pre našu priehradu", nasledovali po tom, ako etiópsky prezident Abiy Ahmed 22. júla vyhlásil, že hladina vody v nádrži obrovskej priehrady dosiahla vďaka výdatným dažďom úroveň predpokladanú pre prvý rok svojho napĺňania.



Predstavitelia tejto východoafrickej krajiny dúfajú, že priehrada za 4,6 miliardy dolárov, ktorej výstavbu v plnej miere financovala etiópska vláda, dosiahne plnú kapacitu na výrobu elektrickej energie v roku 2023.



Projekt je však podľa DPA už roky sporný a spôsobil animozitu v rokovaniach medzi Etiópiou a Egyptom. Etiópia chce, aby táto hydroelektráreň rozšírila jej vývoz energie, pričom tvrdí, že to vytrhne milióny obyvateľov z chudoby.



Egypt, ktorý sa v súvislosti so svojím poľnohospodárstvom, priemyslom a spotrebou vody v domácnostiach spolieha takmer výlučne na Níl, vyjadruje znepokojenie, že priehrada obmedzí jeho zásoby vody. Podobné starosti má aj Sudán, ktorý leží na dolnom toku Nílu a obáva sa o prístup k životne dôležitým zdrojom vody.



Komisia Africkej únie (AÚ) označila za "absolútne nevyhnutné, aby sa Egypt, Sudán a Etiópia s podporou AÚ dohodli na ochrane záujmov všetkých strán". Modrý Níl pramení v Etiópii a spoločne s Bielym Nílom je zdrojnicou rieky Níl - najdlhšej rieky sveta.