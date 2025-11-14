< sekcia Zahraničie
Etiópia potvrdila prvé ohnisko nákazy marburskou hemoragickou horúčkou
Etiópska vláda vo štvrtok oznámila, že preveruje možné ohnisko neidentifikovanej vírusovej hemoragickej horúčky a kontaktovala Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC).
Nairobi 14. novembra (TASR) — Úrady v Etiópii v piatok potvrdili výskyt prvého ohniska nákazy marburskou hemoragickou horúčkou, ktorá bola zistená u deviatich osôb. Oznámil to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý zároveň ocenil etiópsku vládu za to, že ukázala odhodlanie rýchlo dostať ohnisko pod kontrolu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
WHO v ten istý deň vyslala do tejto východoafrickej krajiny technický podporný tím. Poskytne tiež základnú pomoc, ako sú osobné ochranné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov či rýchlo použiteľný izolačný stan.
Prípady nákazy sa vyskytli na juhu Etiópie v regióne Omo, ktorý hraničí s Južným Sudánom. Generálny riaditeľ Africa CDC Jean Kaseya vo štvrtok uviedol, že prepuknutie nákazy je znepokojujúce, pretože „Južný Sudán nie je ďaleko a má slabý systém zdravotnej starostlivosti“.
Marburský vírus spôsobuje vysoko infekčnú hemoragickú horúčku, ktorá má až 90-percentnú úmrtnosť a sprevádza ju aj krvácanie a zlyhanie orgánov. Jeho prenášačom sú netopiere a patrí do rovnakej skupiny vírusov ako ebola. Medzi ľuďmi sa potom šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného alebo so znečistenými povrchmi, ako sú posteľné obliečky.
