Etiópia potvrdila prvý prípad koronavírusu

Addis Abeba 13. marca (TASR) - Etiópia v piatok potvrdila prvý prípady nákazy novým typom koronavírusu. Ide tak o druhý prípad v regióne východnej Afriky, ktorá bola dosiaľ pred pandémiou ušetrená, páše agentúra AFP.



Koronavírus sa potvrdil u 48-ročného Japonca, ktorý do krajiny pricestoval 4. marca z Burkiny Faso, spresnilo ministerstvo zdravotníctva.



"Podstupuje lekárske vyšetrenie a je v stabilnom stave. Po tých, ktorí boli v kontakte s touto osobou, pátrame a umiestňujeme ich do karantény," píše sa vo vyhlásení rezortu zdravotníctva.



Etiópia sa stala 15 štátom na africkom kontinente, kde sa potvrdil koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.



Nákaza, ktorú prvýkrát ohlásili vlani v decembri z Číny, sa medzičasom rozšírila do celého sveta. V piatok oficiálne štatistiky celosvetovo evidovali viac ako 135.000 prípadov v 121 krajinách. Chorobe podľahlo už vyše 5000 ľudí.