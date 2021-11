Predstaviteľ OSN žiadal v regióne Tigraj prístup pre humanitárnu pomoc

New York 7. novembra (TASR) - Predstaviteľ Organizácie Spojených národov pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v nedeľu navštívil etiópsky zväzový štát Tigraj a žiadal lepší prístup pre humanitárnu pomoc do tejto oblasti. Informovala o tom agentúra AFP.



Griffiths sa v regionálnej metropole Mekele stretol s predstaviteľmi úradov štátu Tigraj. Takisto podľa hovorcu OSN žiadal zabezpečenie prístup pre humanitárnu pomoc a ochranu civilistov na všetkých územiach, ktoré majú tieto úrady pod kontrolou.



Mekele podľa niektorých zdrojov v čase Griffithsovej návštevy navštívil i osobitný vyslanec Africkej únie Olusegun Obasano a stretol sa s lídrom Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF).



Ten bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia predtým, ako sa v roku 2018 dostal k moci premiér Abiy Ahmed. TPLF sa následne stiahol do štátu Tigraj na severe Etiópie.



Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam federálna vláda v Addis Abebe vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom. Abiy, laureát Nobelovej ceny za mier za rok 2019, uviedol, že tento krok bol reakciou vedenia krajiny na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.



Etiópskej armáde sa najprv podarilo povstalcov zatlačiť, v ostatných týždňoch však bojovníci TPLF výrazne postúpili a ovládli viaceré mestá vrátane strategicky dôležitého Dessie v regióne Amhara, ktorý susedí s Tigrajom.