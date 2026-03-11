< sekcia Zahraničie
Pri povodniach na juhu Etiópie prišlo o život 30 ľudí
V posledných dňoch došlo k silným povodniam v celej východnej Afrike.
Autor TASR
Nairobi 11. marca (TASR) - Pri povodniach spôsobených rozsiahlymi dažďami v Zóne Gamo v južnej Etiópii zahynulo 30 ľudí, uviedla miestna vláda. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku silných dažďov, najmä v oblasti Degama, vyjadrila administratíva tejto zóny zármutok nad smrťou 30 ľudí,“ napísalo v utorok večer komunikačné oddelenie oblasti Gamo vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Facebook. Zóna Gamo je administratívna jednotka v južnej časti Etiópie, pomenovaná podľa rovnomenného etnika, ktoré v oblasti žije, a má svoj vlastný jazyk.
V posledných dňoch došlo k silným povodniam v celej východnej Afrike. Desiatky ľudí zahynuli v susednej Keni po tom, ako v piatok zasiahli hlavné mesto Nairobi a ďalšie oblasti prívalové dažde.
Vedci dlhodobo varujú pred tým, že klimatické zmeny spôsobené človekom zvyšujú pravdepodobnosť, dĺžku a závažnosť extrémnych poveternostných javov, ako sú prívalové dažde.
