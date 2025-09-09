< sekcia Zahraničie
Etiópia spustila najväčšiu vodnú elektráreň v Afrike
Priehrada veľkej etiópskej obrody, ktorá sa nachádza na prítoku Nílu, je pre Etiópiu projektom historického významu a vzácnym symbolom jednoty v krajine, ktorú dlhodobo rozdeľujú vnútorné konflikty.
Autor TASR
Addis Abeba 9. septembra (TASR) – Etiópia v utorok slávnostne otvorila najväčšiu vodnú elektráreň v Afrike, pričom etiópsky premiér Abiy Ahmed tento projekt označil za „veľký úspech pre všetkých ľudí čiernej pleti“. Etiópia elektráreň spustila napriek diplomatickým sporom s Egyptom, TASR informuje na základe informácií od agentúry AFP.
Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD), ktorá sa nachádza na prítoku Nílu, je pre Etiópiu projektom historického významu a vzácnym symbolom jednoty v krajine, ktorú dlhodobo rozdeľujú vnútorné konflikty.
Podľa najnovších údajov od talianskej stavebnej spoločnosti Webuild hrádza siaha do výšky 170 metrov, pričom samotné vodné dielo meria na dĺžku takmer dva kilometre. Rozprestiera sa na rieke Modrý Níl v blízkosti hranice so Sudánom.
Obrovské vodné dielo za štyri miliardy dolárov dokáže udržať 74 miliárd kubických metrov vody a vyrobiť 5150 megawattov elektrickej energie. Aj keď z hľadiska výkonu ide o najväčšie dielo v Afrike, v celosvetovom rebríčku sa nedostalo do prvej desiatky.
Nižšie po prúde rieky však leží Egypt, ktorý proti tomuto projektu dlhodobo bojuje. Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí ho nazval „existenčnou hrozbou“ a v záujme zabezpečenia dostupnosti vody pre svoju krajinu chce podniknúť všetky kroky, ktoré umožňuje medzinárodné právo.
Na slávnostnom otvorení elektrárne zúčastnil aj kenský prezident William Ruto či somálsky prezident Hasan Šajch Muhamúd.
Vodné dielo, ktorého výstavba sa začala už v roku 2011, má podľa analytikov potenciál transformovať etiópsku ekonomiku a podporiť priemyselnú výrobu. Takisto umožní prechod na elektrické vozidlá a dodávky elektrickej energie susedným krajinám prostredníctvom prepojovacích vedení až do Tanzánie.
Podľa údajov Svetovej banky približne 45 percent zo 130 miliónov obyvateľov Etiópie nemá prístup k elektrickej energii, pričom časté výpadky elektriny v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba nútia podniky a domácnosti využívať generátory.
„Už to nie je sen, ale skutočnosť,“ povedal počas slávnostného otvorenia Pietro Salini, generálny riaditeľ spoločnosti Webuild, ktorá priehradu postavila. Podľa neho krajiny ako Egypt a Sudán nemajú dôvod na obavy. „Vodná elektráreň vypúšťa vodu, ktorá vyrába energiu. Nie sú to zavlažovacie systémy, ktoré vodu spotrebúvajú. Prítok sa nemení,“ povedal Salini.
