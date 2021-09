Etiópska polovojenská organizácia víta pohrozenie USA sankciami

Nairobi 18. septembra (TASR) - Etiópska polovojenská organizácia Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) víta oznámenie Spojených štátov, že Washington sa chystá uvaliť na Etiópiu a Eritreu nové sankcie. Plánované sankcie sú "veľmi dobré... a aj už dlho očakávané," napísal v sobotu na Twitteri hovorca TPLF Getaču Reda. Vládu etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda zároveň obvinil, že sa dopúšťa "učebnicového príkladu genocídy".



Spojené štáty označili v piatok súčasný konflikt na etiópskom území za jednu z najhorších ľudskoprávnych kríz na svete a prezident Joe Biden odobril nové sankcie, ktoré by mali prinútiť znepriatelené strany sadnúť si za rokovací stôl. Podľa Bieleho domu sú USA pripravené podniknúť "ráznu akciu", ak čo najskôr nenastane v riešení tohto afrického konfliktu pokrok.



V reakcii na to obvinil etiópsky prezident Abiy Spojené štáty z dvojakého metra: Vyhrážky sankciami sú neprimeraným nátlakom na jeho vládu a neberú do úvahy humanitárnu krízu, ktorej čelí celá Etiópia, uviedol najvyšší etiópsky činiteľ v otvorenom liste Bidenovi.



"Tigrajský ľudový oslobodzovací front podnecuje etnicky motivovaný konflikt proti demokraticky zvolenej vláde," zdôraznil etiópsky prezident a Spojené štáty vyzval, aby Tigrajský ľudový oslobodzovací front Washington potrestal za porušovanie ľudských práv.



Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam Abiy Ahmed vyslal armádu, aby TPLF odstavila od moci. Abiy, držiteľ Nobelovej ceny za mier, obvinil TPLF z prípravy útokov na základne etiópskej armády.



Jednotky TPLF medzitým znova ovládli väčšinu etiópskeho zväzového štátu Tigraj so šiestimi miliónmi obyvateľov a dostali sa aj do susedných regiónov Amhara a Afar.



Začiatkom júla povstalci opätovne obsadili tigrajské hlavné mesto Mekele, ktoré ovládala etiópska armáda od konca vlaňajšieho novembra. Vláda v Addis Abebe okamžite vyhlásila jednostranné prímerie.



OSN však tvrdí, že Tigraj zostáva pod "faktickou blokádou", a varovala pred "hroziacou katastrofou", pretože boje pokračujú a rozšírili sa aj do susedných regiónov. Konflikt si podľa OSN už vyžiadal tisíce obetí a vyvolal v tejto zemepisnej oblasti hlbokú humanitárnu krízu.