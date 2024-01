Etiópia uzavrela dohodu o využívaní prístavu v regióne Somaliland

Addis Abeba 2. januára (TASR) - Etiópia v pondelok uzavrela so Somalilandom dohodu, na základe ktorej bude môcť využívať hlavný prístav Berbera v tomto somálskom regióne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Memorandum o porozumení podpísali v Addis Abebe etiópsky premiér Abiy Ahmed a líder Somalilandu. Kancelária etiópskeho premiéra na sociálnej sieti X uviedla, že dohoda by mala Etiópii umožniť získať prístup k moru a rozšíriť svoj prístup k prístavu. Takisto to posilňuje bezpečnosť, a hospodársku a politickú spoluprácu.



Vnútrozemská krajina Etiópia sa usiluje získať prístup k moru na umožnenie námornej prepravy, píše AFP. Etiópsky premiér Ahmed pred niekoľkými mesiacmi vyhlásil, že jeho krajina bude presadzovať svoje práva na prístup k Červenému moru. Prístav Berbera, ktorý sa nachádza na pobreží Adenského zálivu, je vstupnou bránou k Červenému moru a Suezskému prieplavu.