Etiópske vládne sily obsadili druhé najväčšie mesto v štáte Tigraji

Na archívnej snímke premiér Etiópie Abiy Amhed 2. apríla 2018. Foto: TASR/AP

Addis Abeba 21. novembra (TASR) - Etiópska armáda dobyla Adigrat - druhé najväčšie mesto v severoetiópskom vzbúreneckom štáte Tigraj, kde proti sebe bojujú tamojšia regionálna vláda a federálna etiópska vláda. Informovala o tom agentúra DPA.Ako oznámila kancelária etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda, vládne sily obsadili Adigrat a smerujú k metropole štáru Tigraj - mestu Mekelle.Africká únia (AÚ) medzitým oznámila, že na miesto vyšle osobitného vyslanca ako sprostredkovateľa medzi federálnou vládou a vládnucou politickou stranou v tomto regióne - Ľudovým frontom oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorá je v súčasnosti označovaná za povstaleckú skupinu. "" Uviedla AU na Twitteri. Etiópska vláda však informácie o plánovanej návšteve mediátorov z AU poprela.V štáte Tigraj už tretí týždeň pokračuje kontroverzná vojenská operácia, ktorú premiér Abiy označil za nevyhnutný krok pre nastolenie práva a poriadku v krajine. Konflikt medzi federálnymi jednotkami a príslušníkmi TPLF si vyžiadal stovky životov na oboch stranách a jeho následkom z Etiópie utieklo 30.000 obyvateľov do susedného Sudánu.Etiópsky premiér, ktorý je minuloročným laureátom Nobelovej ceny mieru, obvinil TPLF, ktorý bol pri moci počas troch rokov pred jeh nástupom do funkcie v roku 2018, zo snahy o destabilizáciu jeho vlády.Tigrajci sú etnikom, ktoré tvorí asi päť percent etiópskeho obyvateľstva. Dlhé roky mali v etiópskej politike dominantné postavenie. Ich vplyv zoslabol, keď sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed pochádzajúci z najväčšieho etiópskeho etnika Oromo.Abiy po nástupe do funkcie v roku 2018 oznámil rozsiahle politické reformy. Tie mu síce priniesli Nobelovu cenu za mier, ale viedli k marginalizácii TPLF, ktorý dominoval v etiópskej vládnucej koalícii. TPLF neskôr koalíciu opustil a v septembri v štáte Tigraj zorganizoval miestne voľby ako prejav vzdoru proti federálnej vláde.