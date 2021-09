Etiópia vyhostila siedmich vysokopostavených pracovníkov OSN

Addis Abeba 30. septembra (TASR) - Etiópia sa rozhodla vyhostiť siedmich vysokopostavených predstaviteľov OSN za údajné "zasahovanie" do vnútorných záležitostí krajiny. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie etiópskeho ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra AFP. Tento krok prichádza po tom, čo OSN poukázala na nedostatočnú humanitárnu pomoc v etiópskom štáte Tigraj.



Rezort etiópskej diplomacie označil "sedem osôb, ktoré pracujú v Etiópii pre rôzne medzinárodné neziskové organizácie, za nežiaduce osoby pre zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny". Etiópiu musia opustiť do 72 hodín. Ministerstvo vo vyhlásení menuje siedmich predstaviteľov pracujúcich pre rôzne agentúry OSN.



Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že bol "šokovaný" informáciou o vyhostení siedmich humanitárnych pracovníkov OSN z Etiópie. Povedal, že všetci majú jeho "plnú dôveru" a že jeho organizácia spolupracuje s etiópskou vládou "s očakávaním, že príslušným zamestnancom OSN bude umožnené pokračovať vo svojej dôležitej práci".



Humanitárny koordinátor OSN pre Etiópiu Grant Leaity – jeden z predstaviteľov, ktorého krajina vyhostila – v septembri varoval, že v Tigraji "sa míňajú alebo sú úplne vyčerpané" dodávky humanitárnej pomoci, hotovosti a paliva, pričom zásoby potravín sa minuli už v auguste.



AFP konštatovala, že z marenia prejazdu humanitárnych konvojov sa navzájom obviňujú etiópske úrady a povstalci z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF).



Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed vyslal armádu, aby odstavila od moci TPLF. Abiy, držiteľ Nobelovej ceny mieru, obvinil TPLF z prípravy útokov na základne etiópskej armády.



Jednotky TPLF medzitým znova ovládli väčšinu štátu Tigraj so šiestimi miliónmi obyvateľov a dostali sa aj do susedných regiónov Amhara a Afar. Začiatkom júla povstalci opätovne obsadili tigrajské hlavné mesto Mekele, ktoré od konca vlaňajšieho novembra kontrolovala etiópska armáda. Vláda v Addis Abebe okamžite vyhlásila jednostranné prímerie.



OSN však tvrdí, že Tigraj zostáva pod "de facto blokádou", a varovala pred "hroziacou katastrofou". Konflikt si podľa svetovej organizácie už vyžiadal tisíce obetí a vyvolal v regióne hlbokú humanitárnu krízu. Podľa odhadov OSN v Tigraji žije 400.000 ľudí v podmienkach podobných hladomoru.