Etiópia vyhostila štyroch írskych diplomatov

Dublin 24. novembra (TASR) - Etiópia oznámila štyrom zo šiestich írskych diplomatov pôsobiacich na ambasáde Írska v Addis Abebe, že do budúceho týždňa musia opustiť krajinu. Informovala o tom vláda v Dubline, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Podľa írskeho ministerstva zahraničných vecí bolo dané rozhodnutie prijaté "vzhľadom na skutočnosť, že Írsko sa na medzinárodnej scéne vyjadrilo k prebiehajúcemu konfliktu a humanitárnej kríze v Etiópii". Írsky veľvyslanec a jeden ďalší diplomat dostali oznámenie, že môžu zostať, ale ďalší musia opustiť krajinu, uvádza sa vo vyhlásení írskeho rezortu diplomacie.



"Nad rozhodnutím etiópskej vlády vyjadrujeme hlboké poľutovanie," vyhlásil írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney s tým, že dúfa, že ide len o dočasné riešenie.



Írsko udržiava svoju diplomatickú misiu v Etiópii od roku 1994 a počas uplynulých piatich rokov poskytlo krajine vládnu pomoc vo výške 165 miliónov eur.



V nasledujúcich týždňoch organizácia Irish Aid vyplatí partnerom operujúcim v Etiópii – vrátane viacerých humanitárnych organizácií OSN – 16 miliónov eur.



Coveney obhajoval postoj Írska k prebiehajúcemu konfliktu medzi etiópskymi vládnymi silami a povstalcami v regióne Tigraj, tvrdiac, že je to v súlade s prístupom medzinárodných telies vrátane Európskej únie.



Írsko bolo signatárom rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z 5. novembra, ktorá vyzýva na prímerie v súvislosti s eskaláciou bojov na severe tejto africkej krajiny.



Dublin vyhlásil, že to odzrkadľuje výzvy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o potrebe úplného humanitárneho prístupu, ukončenia bojov a politického dialógu.



Írske veľvyslanectvo v Addis Abebe sa však nezatvorilo a dvaja zvyšní diplomati pokračujú v spolupráci s veľkými organizáciami vrátane Africkej únie (AÚ).



"Írsko plne podporuje úlohu Africkej únie pri hľadaní mierového riešenia konfliktu, a to aj prostredníctvom práce jej osobitného vyslanca, bývalého nigérijského prezidenta Oluseguna Obasanja. Sme odhodlaní presadzovať suverenitu a územnú celistvosť Etiópie," uviedol Coveney.



Írsko v súčasnosti odporúča necestovať svojim obyvateľom do Etiópie a írski občania by podľa Dublinu mali okamžite opustiť krajinu komerčnými prostriedkami.