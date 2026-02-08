< sekcia Zahraničie
Etiópia vyzvala Eritreu, aby stiahla vojská z jej územia
Eritrejská vláda na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovala.
Autor TASR
Addis Abeba 8. februára (TASR) - Etiópia vyzvala susednú Eritreu, aby „okamžite stiahla svoje jednotky“ z etiópskeho územia. Obvinila ju zároveň zo spolupráce s „povstaleckými skupinami“ a z „vpádu“ na severozápad svojho územia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté a komplikované. V posledných mesiacoch Addis Abeba viackrát obvinila Eritreu z podpory povstalcov na etiópskej pôde. Asmara tieto obvinenia popiera.
„Vývoj v posledných dňoch naznačuje, že eritrejská vláda si zvolila cestu ďalšej eskalácie,“ napísal v liste zo soboty svojmu eritrejskému kolegovi Osmanovi Salehovi Mohammedovi minister zahraničných vecí Gedion Timothewos.
Požaduje, aby Asmara „stiahla svoje jednotky z etiópskeho územia a ukončila všetky formy spolupráce s povstaleckými skupinami“. Takéto akcie označil nielen za „provokácie, ale akty otvorenej agresie“. Stále verí, že „cyklus násilia a nedôvery“ sa dá stále prelomiť diplomatickou cestou.
Eritrejská vláda na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovala.
Eritrea patrí medzi najuzavretejšie krajiny sveta. Pôvodne taliansku kolóniu počas druhej svetovej vojny obsadili britské jednotky a dočasne ju spravovali do roku 1952, keď sa krajina na pobreží Červeného mora na základe rozhodnutia OSN stala federálnou súčasťou Etiópie. Tá však postupne rušila jej autonómne práva a v roku 1962 ju anektovala. To vyvolalo partizánsky odboj a nezávislosť si Eritrea vydobyla až v roku v roku 1993.
V rokoch 1998 až 2000 viedli obe krajiny ničivú pohraničnú vojnu. Obe vlády neskôr spolupracovali v boji proti rebelom z etiópskeho regiónu Tigraj počas konfliktu v rokoch 2020 – 2022.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté a komplikované. V posledných mesiacoch Addis Abeba viackrát obvinila Eritreu z podpory povstalcov na etiópskej pôde. Asmara tieto obvinenia popiera.
„Vývoj v posledných dňoch naznačuje, že eritrejská vláda si zvolila cestu ďalšej eskalácie,“ napísal v liste zo soboty svojmu eritrejskému kolegovi Osmanovi Salehovi Mohammedovi minister zahraničných vecí Gedion Timothewos.
Požaduje, aby Asmara „stiahla svoje jednotky z etiópskeho územia a ukončila všetky formy spolupráce s povstaleckými skupinami“. Takéto akcie označil nielen za „provokácie, ale akty otvorenej agresie“. Stále verí, že „cyklus násilia a nedôvery“ sa dá stále prelomiť diplomatickou cestou.
Eritrejská vláda na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovala.
Eritrea patrí medzi najuzavretejšie krajiny sveta. Pôvodne taliansku kolóniu počas druhej svetovej vojny obsadili britské jednotky a dočasne ju spravovali do roku 1952, keď sa krajina na pobreží Červeného mora na základe rozhodnutia OSN stala federálnou súčasťou Etiópie. Tá však postupne rušila jej autonómne práva a v roku 1962 ju anektovala. To vyvolalo partizánsky odboj a nezávislosť si Eritrea vydobyla až v roku v roku 1993.
V rokoch 1998 až 2000 viedli obe krajiny ničivú pohraničnú vojnu. Obe vlády neskôr spolupracovali v boji proti rebelom z etiópskeho regiónu Tigraj počas konfliktu v rokoch 2020 – 2022.