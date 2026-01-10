< sekcia Zahraničie
Etiópia začína s výstavbou najväčšieho letiska v Afrike
Etiópia, druhá najľudnatejšia krajina Afriky s približne 130 miliónmi obyvateľov, v uplynulých rokoch spustila veľké projekty v oblasti infraštruktúry.
Autor TASR
Addis Abeba 10. januára (TASR) - Etiópia v sobotu začala budovať letisko, ktoré podľa premiéra Abiya Ahmeda bude najväčším vzdušným prístavom v Afrike. Zariadenie vyrastá v meste Bishoftu, zhruba 50 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Addis Abeba, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Očakáva sa, že tento obrovský dopravný uzol za 12,7 miliardy dolárov bude pri plnej kapacite schopný vybaviť až 110 miliónov cestujúcich ročne. Predpokladaná dĺžka výstavby je päť rokov. Letisko, čiastočne financované národným dopravcom Ethiopian Airlines, nahradí Medzinírodné letisko Bole v Addis Abebe, ktoré dokáže ročne vybaviť do 25 miliónov pasažierov.
Premiér výstavbu označil za „najväčší projekt leteckej infraštruktúry v histórii Afriky“. „Stratégia viacerých letísk má za cieľ zabezpečiť Etiópii pozíciu hlavnej leteckej dopravnej brány Afriky aj v budúcnosti,“ napísal na sociálnej sieti X.
Projekt posilní globálnu konkurencieschopnosť spoločnosti Ethiopian Airlines, zlepší prepojenie afrických krajín, rozšíri obchodné aj turistické koridory a potvrdí postavenie Etiópie ako významného interkontinentálneho uzla, dodal. Projekt zahŕňa viacprúdovú diaľnicu, ktorá spojí nové letisko s hlavným mestom, a 38-kilometrovú vysokorýchlostnú železničnú trať umožňujúcu pohyb vlakov rýchlosťou až 200 kilometrov za hodinu.
Etiópska vláda chce prilákať do krajiny zahraničných turistov, a to napriek pretrvávajúcemu ozbrojenému konfliktu v dvoch najľudnatejších regiónoch - Amharsku a Oromii -, pričom Bishoftu sa nachádza v druhom z nich.
