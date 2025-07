Etiópia zadržala 82 údajných bojovníkov Islamského štátu

Addis Abeba 16. júla (TASR) - Úrady v Etiópii zadržali 82 údajných bojovníkov džihádistickej siete Islamský štát (IS), ktorí boli podľa nich vycvičení a nasadení na vykonávanie operácií v celej krajine. Informovala o tom štátna televízia Fana, píše TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



Desiatky podozrivých podľa vyhlásenia etiópskej tajnej služby NISS patrili ku somálskej zložke Islamského štátu, ktorý pôsobí na území somálskeho poloautonómneho štátu Puntland. Táto odnož sa v posledných rokoch stáva čoraz dôležitejšou súčasťou celosvetovej siete svojej materskej organizácie.



„NISS pozorne sleduje stratégie cezhraničnej infiltrácie skupiny a jej snahy o vytvorenie spiacich buniek v Etiópii,“ uviedla v utorok neskoro večer Fana.



Somálske krídlo IS má podľa odhadov má 700 až 1500 bojovníkov a vďaka prílevu ďalších zo zahraničia a rastúcim príjmom sa ešte za uplynulého roky rozrástlo. Napriek tomu je oveľa menšie ako na al-Káidu napojená militantná skupina Aš Šabáb, ktorá má pod kontrolou rozsiahle časti stredného a južného Somálska.



Armáda Spojených štátov amerických vykonáva už niekoľko rokov pravidelné nálety proti IS v Somálsku. Tie ešte viac zosilneli po nástupe prezidenta USA Donalda Trumpa.



Proti Islamskému štátu sa pokúšajú bojovať aj vládne sily Puntlandu, ktoré od siete dobyli veľké časti územia, odkedy v decembri minulého roka oznámili rozsiahlu ofenzívu proti nej.