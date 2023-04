Etiópia zavŕšila proces rozpustenia nezákonných špeciálnych jednotiek

Nairobi 16. apríla (TASR) - Náčelník etiópskej federálnej armády generál Birhanu Jula v sobotu oznámil, že rozpustenie "špeciálnych jednotiek" vytvorených v niektorých regiónoch Etiópie je dokončené.



Ako informovala agentúra AFP, išlo o vojenské jednotky, ktoré si v uplynulých 15 rokoch nelegálne vytvárali niektoré z 11 štátov etiópskej federácie.



Ústredná vláda v Addis Abebe dňa 6. apríla oznámila, že ich rozpustí a ich príslušníkov preradí do federálnej armády či polície.



Začiatok tohto procesu však vyvolal v štáte Amharsko incidenty a demonštrácie: "špeciálne jednotky" v tomto štáte boli totiž mimoriadne dobre vycvičené a vplyvné. Vo štvrtok sa však aj v Amharsku situácia upokojila. V ostatných regiónoch neboli hlásené žiadne výraznejšie incidenty.



"Od dnešného dňa už regionálna štruktúra špeciálnych síl neexistuje. Naša práca sa skončila," povedal generál Birhanu Jula vo videonahrávke.



Úrady teraz zaradia bývalé špeciálne jednotky do nových útvaroch, ich príslušníkov vycvičia, čím "vrátia späť do služby tých, ktorí zblúdili," povedal Birhanu Jula.



Podľa etiópskej ústavy má 11 federálnych štátov, rozčlenených podľa jazykových a kultúrnych hraníc v krajine s viac ako 80 národmi, svoje vlastné inštitúcie a regionálnu políciu.



V posledných 15 rokoch si však niektoré štáty federácie - vrátane Somalie, ktorá čelí ozbrojeným skupinám a nájazdom radikálnych islamistov zo susedného Somálska - postupne, avšak v rozpore s ústavou, vytvorili vlastné, všeobecne tolerované "špeciálne jednotky".



Niektoré z nich sa stali veľmi dobre vycvičenými: napr. špeciálne jednotky z Amharska poskytovali federálnej armáde rozhodujúcu podporu počas jej ťaženia proti povstalcom v štáte Tigraj, a to od konca roka 2020 do konca roka 2022.