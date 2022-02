Etiópia zrušila výnimočný stav

Addis Abeba 15. februára (TASR) - Etiópsky parlament v utorok zrušil výnimočný stav, ktorý mal v krajine trvať do mája. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí to oznámilo na sociálnej sieti Twitter. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Po vyhlásení výnimočného stavu v Etiópii čelilo etnikum Tigrajcov masovému zadržiavaniu, čo odsúdili mnohé ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International.



Vzbúrenci sa v decembri stiahli z nimi okupovaných miest, čo vzbudilo nádej na ukončenie 15-mesačnej vojny v Etiópii. Vláda v Addis Abebe oznámila, že bojovníkov TPLF nebudú prenasledovať do Tigraja. Miestni obyvatelia však v uplynulých týždňoch informovali o sérii leteckých útokov na ich štát. OSN minulý mesiac oznámila, že až 40 percent šesťmiliónovej populácie Tigraja čelí extrémnemu nedostatku jedla.



Hnutie TPLF odpovedalo na útoky spustením vojenskej operácie vo federálnom štáte Afarsko tvrdiac, že vláda narušila mier v krajine.