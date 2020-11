Etiópska armáda dobyla metropolu odbojného štátu Tigraj

Addis Abeba 28. novembra (TASR) - Etiópska armáda dobyla mesto Mekele, metropolu odbojného štátu Tigraj. Oznámil to v sobotu etiópsky premiér Abiy Ahmed, ktorého citovala agentúra DPA.



Armáda verná centrálnej vláde v sobotu ráno zaútočila na tigrajskú metropolu ťažkými zbraňami a delostrelectvom. Podľa večerného vyhlásenia premiéra už mesto vrátane letiska a ďalších kľúčových lokalít plne kontrolujú vládne sily, čím sa skončila posledná fáza viac ako tri týždne trvajúcej ofenzívy zameranej na pacifikáciu Tigraja.



Predstavitelia regionálnej vlády sa predtým obrátili so žiadosťou o pomoc na medzinárodné spoločenstvo, pričom obvinili etiópsku armádu z ostreľovania a masakrovania civilného obyvateľstva.



Po dobytí Mekele, ktoré má vyše 300.000 obyvateľov, boli oslobodené tisíce príslušníkov etiópskej armády, ktorých v priebehu predchádzajúcich bojov zajali tigrajskí ozbrojenci.



Etiópsky premiér nariadil vo štvrtok vládnym silám, aby spustili záverečnú fázu ofenzívy proti vedúcim predstaviteľom odštiepeneckého štátu Tigraj. Stalo sa tak po uplynutí 72 hodín, ktoré dal vzbúrencom v nedeľu na to, aby sa vzdali.



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Ľudovým frontom oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia predtým, ako sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed, kulminovalo v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra spustila operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli doteraz o život stovky ľudí a vyše 43.000 ušlo zo svojich domovov do susedného Sudánu.



Obe strany konfliktu sa počas bojov navzájom obviňovali z neprimeraného používania sily a násilností. Ich správy však v dôsledku prerušenia internetového a telefonického spojenia nebolo možné overiť.