Etiópska armáda prepustila štyroch zadržaných pracovníkov médií

Addis Abeba 3. marca (TASR) - Etiópska armáda prepustila v stredu štyroch zadržaných pracovníkov médií. Pre agentúru AFP to uviedol jej oslobodený prekladateľ Fitsum Berhane.



"Dnes nás pustili. Nepovedali prečo. Povedali len, že sa nás rozhodli oslobodiť," uviedol Berhane.



Okrem Berhaneho boli prepustení aj spravodajca britskej verejnoprávnej stanice BBC Girmay Gebru, prekladateľ britského denníku Financial Times Alula Akalu a miestny novinár Tamirat Yemane, informuje stanica BBC.



Všetkých štyroch pre dosiaľ neznáme dôvody zadržala etiópska armáda v štáte Tigraj, kde vlani vypukol ozbrojený konflikt.



Dočasné orgány štátu Tigraj, v ktorom na jeseň etiópska armáda zasiahla proti miestnym separatistom, podľa AFP naznačili, že spomínaných prekladateľov vyšetrovali etiópske úrady, nie je však jasné prečo.



Tieto správy prichádzajú len niekoľko dní po tom, čo úrad etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda oznámil, že do Tigraja už majú povolený vstup pracovníci médií.



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Tigrajským ľudovým oslobodeneckým frontom (TPLF) vyvrcholilo vlani v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra začala operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo z domovov do susedného Sudánu. Premiér Abiy 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami; OSN a humanitárne agentúry však tvrdia, že boje v oblasti neutíchajú.