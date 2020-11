Etiópska armáda tvrdí, že oslobodila západ vzbúreneckého štátu Tigraj

Addis Abeba 12. novembra (TASR) - Armáda verná etiópskej federálnej vláde "oslobodila západnú časť štátu Tigraj", uviedol vo štvrtok predseda vlády Abiy Ahmed, pričom obvinil druhú stranu zo zverstiev spáchaných počas týždeň trvajúcich bojov s vládnou armádou. V súvislosti s touto eskaláciou situácie v Etiópii zavládli medzi politológmi obavy z destabilizácie situácie v oblasti Afrického rohu, etnicky motivovaných násilností i humanitárnej krízy.



Armáda, ktorú vláda do nepokojného regiónu vyslala minulý týždeň, podľa agentúry Reuters uviedla, že v častiach štátu Tigraj kontrolovaných federálnymi jednotkami bude ustanovená prechodná vláda. Armáda súčasne vyzvala tamojších ozbrojencov sympatizujúcich alebo verných Ľudovému frontu oslobodenia Tigraja (TPLF), aby sa buď vzdali, alebo bojovali proti odštiepeneckého tigrajskému vedeniu.



Agentúra AP vo svojej správe píše, že komunikačné a dopravné spojenia so štátom Tigraj je prerušené, čo sťažuje overovanie informácií o tamojšej situácii, napr. o stovkách obetí náletov federálnej armády, medzi ktorými sú údajne i civilisti, či tvrdenia vládnych síl, že TPLF používa civilistov ako živé štíty.



Humanitárna situácia v oblasti sa tiež zhoršuje, informovala vo štvrtok agentúra Reuters. Už pred konfliktom tam bolo na potravinovú pomoc odkázaných 600.000 ľudí.



Zástupkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Etiópii Ann Encontreová pre Reuters uviedla, že s obidvoma stranami konfliktu v štáte Tigraj prebiehajú rokovania o otvorení humanitárnych koridorov.



Tigrajci sú etnikom, ktoré tvorí asi päť percent etiópskeho obyvateľstva. Dlhé roky mali v etiópskej politike dominantné postavenie. Ich vplyv sa zmenšil, keď sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed pochádzajúci z etnika Oromo.



AP vo svojej správe pripomína, že Abiy po nástupe do funkcie v roku 2018 oznámil rozsiahle politické reformy. Tie mu síce vyniesli Nobelovu cenu, ale viedli k marginalizácii TPLF, ktorý dominoval v etiópskej vládnej koalícii. TPLF neskôr koalíciu opustil a v septembri v štáte Tigraj zorganizoval miestne voľby ako prejav vzdoru proti federálnej vláde.



Podľa agentúry Reuters sa v súvislosti s udalosťami v štáte Tigraj objavili obavy, že v Etiópii vypuknú represálie voči príslušníkom tigrajského etnika - na doteraz zvolaných protestoch proti TPLF sa v regiónoch Oromia, Somalia a Afarsko zúčastnili tisíce ľudí. Tieto zhromaždenia sú podľa Reuters zrejme súčasťou snáh vlády vyhrať propagandistickú vojnu nad Tigrajcami.



Ako informovala agentúra Reuters, súčasná situácia v Etiópii vyvoláva aj otázky týkajúce sa dôveryhodnosti Abiya, najmladšieho lídra Afriky, ktorý v roku 2019 získal Nobelovu cenu za mier.