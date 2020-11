Etiópska armáda začala útok na metropolu odbojného štátu Tigraj

Addis Abeba 28. novembra (TASR) - Etiópska armáda začala v sobotu ráno útok ťažkými zbraňami a delostrelectvom na mesto Mekele, metropolu odbojného štátu Tigraj. Oznámila to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu vládu. Ostreľovanie potvrdili aj dvaja predstavitelia humanitárnych organizácií pôsobiacich v meste.



"Štát Tigraj vyzýva všetkých, ktorí majú čisté svedomie, vrátane medzinárodného spoločenstva, aby odsúdili delostrelecké útoky, nálety a masakry, ktoré sa práve dejú," uvádza sa vo vyhlásení regionálnej vlády.



Etiópsky premiér Abiy Ahmed nariadil vo štvrtok vládnym silám, aby spustili záverečnú fázu ofenzívy proti vedúcim predstaviteľom odštiepeneckého štátu Tigraj v jeho hlavnom meste Mekele. Stalo sa tak po uplynutí 72 hodín, ktoré dal vzbúrencom v nedeľu na to, aby sa vzdali.



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Ľudovým frontom oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia predtým, ako sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed, kulminovalo v septembri, keď sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra spustila operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli doteraz o život stovky ľudí a vyše 43.000 ušlo zo svojich domovov do susedného Sudánu.



Etiópska armáda podľa štátnej televízie FBC v sobotu uviedla, že kontrolu nad Mekele prevezme "do niekoľkých dní". Armáda predtým prisľúbila, že vojenské operácie budú prebiehať "strategicky", aby sa zabránilo neprimeranému dopadu na civilné obyvateľstvo. Niektoré ľudskoprávne skupiny však varovali, že útok na mesto by mohol byť v rozpore s medzinárodným právom.