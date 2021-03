Etiópska armáda zadržala spravodajcu BBC a pracovníkov ďalších médií

Addis Abeba 2. marca (TASR) - Etiópska armáda zadržala v štáte Tigraj, kde vlani na jeseň vypukol ozbrojený konflikt, spravodajcu britskej televíznej stanice BBC, ako aj prekladateľov dvoch ďalších zahraničných médií. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Podľa očitých svedkov reportéra menom Girmay Gebru zadržali uniformovaní príslušníci etiópskych ozbrojených zložiek v regionálnej metropole Mekelle, uviedla spoločnosť BBC, ktorá v tejto súvislosti tlmočila svoje znepokojenie príslušným etiópskym orgánom.



Počas uplynulého víkendu bol zadržaný aj prekladateľ francúzskej agentúry AFP a ďalší prekladateľ pracujúci pre noviny Financial Times (FT), uviedol tento britský denník.



"Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili oslobodenie prekladateľov Alulu Akalu (FT) a Fitsuma Berhaneho (AFP), ktorí boli zadržaní počas vládou schválenej pracovnej cesty v Mekelle," uvádza sa vo vyhlásení FT.



Dočasné orgány štátu Tigraj, v ktorom vlani na jeseň etiópska armáda zasiahla proti miestnym separatistom, podľa AFP naznačili, že spomínaných prekladateľov vyšetrujú etiópske úrady, nie je však jasné prečo.



Tieto správy prichádzajú len niekoľko dní po tom, čo úrad etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda oznámil, že do regiónu Tigraj už majú povolený vstup pracovníci médií, pripomína DPA.



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Tigrajským ľudovým oslobodeneckým frontom (TPLF) vyvrcholilo vlani v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra začala operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo z domovov do susedného Sudánu. Premiér Abiy 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami, OSN a ďalšie humanitárne agentúry však tvrdia, že boje v oblasti neutíchajú.