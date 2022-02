Etiópska hydroelektráreň na Níle začala vyrábať elektrinu

Guba 20. februára (TASR) - Etiópsky premiér Abiy Ahmed v nedeľu v sprievode vysoko postavených predstaviteľov oficiálne spustil prevádzku hydroelektrárne v megapriehrade na Modrom Níle, ktorá sa stala predmetom sporov s Egyptom a Sudánom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Túto veľkú priehradu postavili Etiópčania nielen pre Etiópčanov, ale pre všetkých našich afrických bratov a sestry, aby z nej mohli mať úžitok," cituje AFP predstaviteľa eriópskej vlády, ktorý viedol ceremoniál slávnostného uvedenia elektrárne do prevádzky.



Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD) má byť najväčšou priehradnou nádržou s hydroelektrárňou v Afrike. Od roku 2011, keď sa jej výstavba začala, je však jablkom sváru s Egyptom a Sudánom ležiacimi na dolnom toku Nílu. Etiópia vtedy využila politický chaos v Egypte, ktorý zasiahla vlna povstaní v rámci tzv. arabskej jari.



Egypt, ktorý je závislý od Nílu, sa obával, že počas plnenia priehrady dôjde k úbytku vody v tejto rieke, čo by malo zásadný vplyv na jeho poľnohospodárstvo a energetiku. Od roku 2014 prebiehajú neúspešné rokovania s Eritreou, do ktorých sa zapojilo mnoho mediátorov.



Sudán, ktorý bol spočiatku tiež proti výstavbe priehrady, sa pod prísľubom dodávok elektrickej energie stal menej kritickým k realizácii vodného diela a jeho vplyvu na vodný režim Modrého Nílu. Etiópia však priehradu považuje za nevyhnutnú pre svoju elektrifikáciu a rozvoj. Očakáva sa, že projekt v hodnote v prepočte 3,7 miliardy eur v konečnom dôsledku vyprodukuje viac ako 5000 megawattov elektriny, čo predstavuje viac ako zdvojnásobenie výroby elektriny v Etiópii.



Štátne médiá informovali, že jedna u turbín hydroelektrárne, ktorá leží v západnej Etiópii približne 15 kilometrov hraníc so Sudánom, začala v nedeľu vyrábať 375 megawattov elektriny.