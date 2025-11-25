< sekcia Zahraničie
Etiópska sopka vybuchla prvýkrát po tisíckach rokov
V Etiópii v nedeľu prvýkrát za tisícročia vybuchla 521 metrov vysoká sopka Hajli Gubbi, ktorá je najjužnejším vulkánom pohoria Erta Ale.
Autor TASR
Dakar 25. novembra (TASR) — V Etiópii v nedeľu prvýkrát za tisícročia vybuchla 521 metrov vysoká sopka Hajli Gubbi, ktorá je najjužnejším vulkánom pohoria Erta Ale. Na zverejnených satelitných snímkach je vidno obrovský oblak popola vysoký 8,5 kilometra, ktorý sa tiahne ďaleko za hranice regiónu Afar, informovala v pondelok agentúra DPA.
Vulkán Hajli Gubbi sa nachádza na severovýchode Etiópie v Africkom rohu, neďaleko hraníc s Eritreou. Podľa Centra EÚ pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) žije v okruhu 30 kilometrov približne 9000 ľudí a erupcia by ich mohla potenciálne zasiahnuť.
Podľa miestnych úradov pri erupcii nedošlo k žiadnym obetiam medzi civilistami ani škodám na majetku. Okolité dediny a pastviny pre hospodárske zvieratá však boli pokryté popolom.
Popol z erupcie sa dostal aj do vzdušného priestoru nad Jemenom a Ománom. Medzinárodne uznávaná vláda v Jemene oznámila, že okrem iného ho zaznamenali v mestách mesta Hudajda a Ibb.
Erupcia sa považuje za prvú zdokumentovanú aktivitu Hajli Gubbi za niekoľko tisícročí a odborníci ju pozorne sledujú. V regióne je aktívnych niekoľko sopiek a často sa tam vyskytujú zemetrasenia.
