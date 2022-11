Etiópska vláda: 70 percent územia Tigraja kontroluje federálna armáda

Mekele 11. novembra (TASR) - Etiópska vláda v piatok vyhlásila, že 70 percent územia zväzového štátu Tigraj je pod kontrolou federálnej armády. Na Twitteri to napísal bezpečnostný poradca etiópskeho premiéra Redwan Hussein. Vzbúrenci toto tvrdenie popreli. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hussein dodal, že humanitárna "pomoc prúdi ako nikdy predtým". Vzbúrenci popreli aj toto tvrdenie. AFP pripomína, že tieto vyhlásenia sa jej nateraz nepodarilo nezávisle overiť.



Tamojšie bojujúce strany sa minulý týždeň dohodli na prímerí. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok uviedol, že napriek prímeriu lieky a potraviny do Tigraja neprichádzajú. Ghebreyesus zároveň vyzval na obnovenie telekomunikačnej siete, bankových a ďalších služieb v regióne. Prístup k týmto službám nemá za posledné dva roky šesť miliónov ľudí.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď sa etiópsky premiér Abiy Ahmed vojenskou silou rozhodol zvrhnúť tigrajskú regionálnu vládu. V marci tohto roku bojujúce strany uzavreli prímerie, v auguste sa však boje opäť obnovili.