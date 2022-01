Etiópska vláda vyhlásila amnestiu: týka sa aj lídrov z opozície

Nairobi 8. januára (TASR) - Etiópska vláda v piatok vyhlásila amnestiu, vďaka ktorej sa v sobotu na slobode ocitlo niekoľko významných predstaviteľov opozície vrátane vodcov politických subjektov z odbojného federálneho štátu Tigraj.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá označila tento krok etiópskej vlády za nečakaný. Vláda deklarovala, že amnestiu vyhlásila v snahe podporiť dialóg o riešení situácie v krajine po tom, ako došlo k dramatickému zvratu v ozbrojenom konflikte medzi vládnou armádou a povstalcami z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF), ktorí v decembri deklarovali, že svoje jednotky sťahujú do Tigraja.



Medzi amnestovanými je viacero osobností TPLF, ako aj opoziční vodcovia z etnických skupín Oromov a Amharcov.



"Kľúčom k trvalej jednote je dialóg. Etiópia v tomto smere prinesie akékoľvek obete," uviedla vládna tlačová služba v piatok neskoro večer, keď oznámila amnestiu.



"Účelom dialógu je pripraviť pôdu pre trvalé riešenie problémov Etiópie mierovou, nenásilnou cestou... najmä s cieľom dosiahnuť úspech celoštátneho dialógu," uvádza sa vo vyhlásení.



Nateraz nie je jasné, či vláda navrhuje nejaké rokovania s TPLF - stranou, ktorá dominovala v etiópskej politike tri desaťročia, kým v roku 2018 neprevzal moc terajší premiér Abiy Ahmed, a ktorú teraz Addis Abeba považuje za teroristickú skupinu.



Od ústupu TPLF došlo k určitej prestávke v bojoch, hoci povstalci obviňujú vládu, že pokračuje v útokoch na Tigraj, pričom na ne využíva drony.



AFP pripomenula, že OSN tento týždeň informovala, že pri takomto nálete na utečenecký tábor v Tigraji zahynuli traja ľudia vrátane dvoch detí.



Vojna v Tigraji, jednom zo štátov etiópskej federácie, vypukla v novembri 2020, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed poslal vojakov po tom, čo obvinil tamojšiu odštiepeneckú vládnucu stranu TPLF z útokov na tábory federálnej armády.



Premiér, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za mier, sa vlani síce vyhlásil za víťaza konfliktu, ale povstalci pri svojej následnej ofenzíve získali späť väčšinu územia Tigraja a prenikli aj do susedných oblastí. Dostali sa do vzdialenosti asi 200 kilometrov od hlavného mesta Addis Abeba, no koncom decembra oznámili, že sa stiahnu do Tigraja, čo znamená zásadný zlom vo vojne.