Etiópske aerolínie obnovia letecké spojenie s Tigrajom

Addis Abeba 27. decembra (TASR) — Etiópska štátna letecká spoločnosť Ethiopian Airlines v utorok oznámila, že od stredy začne opäť prevádzkovať komerčné lety do vojnou zničeného federálneho štátu Tigraj. Letecké spojenie do tohto regiónu bolo počas uplynulých 18 mesiacov prerušené. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Aerolínie o svojom rozhodnutí informovali len deň po tom, čo delegácia etiópskej vlády po prvýkrát od podpísania mierovej dohody v novembri navštívila Tigraj.



Spoločnosť Ethiopian Airlines, ktorá je zároveň najväčším leteckým dopravcom v Afrike, uviedla, že lety z etiópskej metropoly Addis Abeba do tigrajského hlavného mesta Mekele bude prevádzkovať každý deň. V závislosti od dopytu sa ich frekvencia môže zvýšiť.



"Tieto lety umožnia rodinám, aby sa znova stretli, napomôžu prílevu návštevníkov, prispejú k obnoveniu obchodu a prinesú tiež mnoho nových príležitostí pre ľudí," vyhlásil výkonný riaditeľ Ethiopian Airlines Mesfin Tasew.



AFP pripomína, že po uzavretí prímeria začala do Tigraja prúdiť humanitárna pomoc, keďže v regióne je nedostatok potravín, paliva či liekov. Väčšina tohto federálneho štátu, v ktorom žije šesť miliónov obyvateľov, je však aj naďalej bez elektrickej energie a telefonického spojenia. Internetové a bankové služby sa podarilo čiastočne obnoviť.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď sa etiópsky premiér Abiy Ahmed rozhodol vojenskou silou zvrhnúť regionálnu vládu v štáte Tigraj.



V marci tohto roku bojujúce strany uzavreli prímerie, v auguste sa však boje opäť obnovili. Ďalšie prímerie bolo uzavreté 2. novembra po mierových rokovaniach v Juhoafrickej republike.