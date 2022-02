Etiópske aerolínie obnovili lety strojmi typu Boeing 737 MAX

Addis Abeba 1. februára (TASR) - Etiópske aerolínie (Ethiopian Airlines) v utorok oznámili, že obnovili lety strojmi typu Boeing 737 MAX takmer tri roky po tragickej havárii, pri ktorej zahynulo 157 ľudí vrátane štyroch Slovákov. Informovala o tom agentúra AP.



"V súlade s naším pôvodne stanoveným záväzkom stať sa jednou z posledných leteckých spoločností, ktoré vrátia Boeingy 737 MAX do prevádzky, sme venovali dostatok času monitorovaniu viac ako 20 mesiacov trvajúceho prísneho procesu recertifikácie. Zabezpečili sme, aby naši piloti, leteckí inžinieri a technici boli presvedčení o bezpečnosti flotily," vyhlásil riaditeľ Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam. Spoločnosť má vo svojej flotile štyri lietadlá tohto typu a ďalších 25 kusov si objednala.



Americká spoločnosť Boeing prijala zodpovednosť za haváriu letu číslo 302 spoločnosti Ethiopian Airways. Lietadlo 10. marca 2019 smerovalo z medzinárodného letiska v metropole Addis Abeba do Nairobi. Stroj sa však zrútil šesť minút po štarte neďaleko etiópskeho mesta Bishoftu. Na palube bolo 149 pasažierov a osem členov posádky. Nešťastie nikto neprežil. Medzi obeťami boli aj manželka a deti vtedajšieho poslanca Slovenskej národnej strany (SNS) Antona Hrnka. Príčinou nešťastia bol počítačový systém riadenia lietadla, presnejšie softvér MCAS, ktorý je zodpovedný na stabilitu lietadla. V tom čase išlo o druhú nehodu lietadla typu 737 MAX. Prvá sa odohrala zhruba pol roka predtým v Indonézii. Lietadlo spoločnosti Lion Air sa vtedy zrútilo do mora. Na palube zahynulo všetkých 189 ľudí.



Stroje typu 737 MAX nelietali od marca 2019 do novembra 2020. Boeing musel vylepšiť palubný softvér a zmeniť výcvikový manuál pre pilotov. Reuters pripomína, že od obnovenia prevádzky absolvovali stroje typu 737 MAX už viac ako 349.000 komerčných letov.