Etiópske jednotky zamierili do hlavného mesta štátu Tigraj

Addis Abeba 18. novembra (TASR) - Etiópske jednotky v stredu zamierili do hlavného mesta vzbúreneckého štátu Tigraj, ignorujúc medzinárodné výzvy na mierové rozhovory a odmietajúc tvrdenia, že cieľom ich útokov sú etnické skupiny, uviedla agentúra Reuters.



Konflikt medzi federálnymi jednotkami a príslušníkmi Ľudového frontu oslobodenia Tigraja (TPLF) si vyžiadal stovky životov na oboch stranách a na jeho následky z Etiópie utieklo 30.000 obyvateľov do susedného Sudánu.



Etiópsky premiér Abyi Ahmed označil ofenzívu ako kampaň za nastolenie práva v tomto severoetiópskom štáte s tvrdením, že víťazstvo je otázkou niekoľkých dní. Ofenzívu premiér nariadil 4. novembra po tom, čo obvinil tigrajské vojenské zložky z útoku na vládnu základňu nachádzajúcu sa v regióne.



Tigrajci, ktorí utiekli do Sudánu, uviedli, že militanti zo susedného štátu Amhara na nich zaútočili z etnických dôvodov a že počas leteckých útokov, ktoré nariadila vláda, zahynuli aj civilisti. Abiyiho vláda tieto tvrdenia odmieta.



"Federálna vláda... striktne odmieta mylné tvrdenia, že táto operácia je etnicky alebo inak motivovaná," uviedli príslušníci vládnych síl.



Tigrajci sú etnikom, ktoré tvorí asi päť percent etiópskeho obyvateľstva. Dlhé roky mali v etiópskej politike dominantné postavenie. Ich vplyv sa zmenšil, keď sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed pochádzajúci z najväčšieho etiópskeho etnika Oromo.



Abiy po nástupe do funkcie v roku 2018 oznámil rozsiahle politické reformy. Tie mu síce vyniesli Nobelovu cenu za mier, ale viedli k marginalizácii TPLF, ktorý dominoval v etiópskej vládnej koalícii. TPLF neskôr koalíciu opustil a v septembri v štáte Tigraj zorganizoval miestne voľby ako prejav vzdoru proti federálnej vláde.