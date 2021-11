Etiópia prepustili vodičov áut s humanitárnou pomocou pre Tigraj

New York/Addis Abeba 18. novembra (TASR) - Etiópske úrady prepustili všetkých vodičov pracujúcich pre Svetový potravinový program OSN (WFP), ktorých zadržali minulý týždeň v etiópskom federálnom štáte Afarsko na jedinej funkčnej ceste vedúcej do štátu Tigraj, ktorého obyvateľom v dôsledku ozbrojeného konfliktu hrozí hladomor.



Vo štvrtok o tom podľa agentúry AFP informoval hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.



K zadržaniu skupiny vodičov došlo po tom, ako vláda premiéra Abiyho Ahmeda začiatkom novembra vyhlásila výnimočný stav, keď povstalci pohrozili pochodom na hlavné mesto Addis Abeba.



Dujarric tiež uviedol, že vo štvrtok sa na slobodu dostalo aj šesť členov personálu OSN, ktorí boli zadržaní pri inom záťahu vládnych síl. Vo väzbe zostáva päť zamestnancov OSN a jeden spolupracovník.



Podľa OSN je v súčasnosti prísun humanitárnej pomoci do Tigraja fakticky zablokovaný a státisíce ľudí tam pravdepodobne žijú v podmienkach blížiacich sa hladomoru. Od polovice júla sa tam podarilo dostať len približne 15 percent potrebnej humanitárnej pomoci. Viaznuce dodávky pomoci prechádzajú cez jedinú naďalej funkčnú cestu, ktorá vedie cez mesto Semera, správne centrum susedného zväzového štátu Afarsko.



Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam etiópska federálna vláda vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom. Boje na severe Etiópie, ktoré sprevádzajú masakry a masové znásilňovanie, si odvtedy vyžiadali už tisíce obetí a vyhnali z domovov zhruba dva milióny obyvateľov.