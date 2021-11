Etiópske úrady zadržali vyše 70 vodičov pracujúcich pre OSN

Archívna snímka z tigrajského regiónu. Foto: TASR/AP

Addis Abeba 10. novembra (TASR) - Etiópske úrady zadržali 72 vodičov pracujúcich pre Svetový potravinový program OSN (WFP). K ich zadržaniu došlo na jedinej funkčnej ceste vedúcej do štátu Tigraj, ktorého obyvateľom v dôsledku ozbrojeného konfliktu hrozí hladomor.uviedol v stredu hovorca OSN, ktorého citovala agentúra AFP.Hovorca zároveň apeloval na etiópske úrady, aby zaistili bezpečnosť vodičov a úplné rešpektovanie ich práv.Len v utorok OSN oznámila, že v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba bolo zadržaných 22 jej miestnych zamestnancov, z ktorých šesť medzičasom prepustili. K ich zatknutiu došlo v rámci rozsiahlych razií voči etnickým Tigrajcom, ktorých úrady podozrievajú z podpory teroristických skupín.Informácie o tom, akej národnosti sú zadržaní vodiči pracujúci pre WFP, neboli bezprostredne známe. Na prepravu pomoci do štátu Tigraj však OSN zvykne využívať zamestnancov z tigrajského etnika.Podľa OSN je v súčasnosti prísun humanitárnej pomoci do Tigraja fakticky zablokovaný a státisíce ľudí tam pravdepodobne žijú v podmienkach blížiacich sa hladomoru. Od polovice júla sa tam podarilo dostať len približne 15 percent potrebnej humanitárnej pomoci. Viaznuce dodávky pomoci prechádzajú cez jedinú naďalej fungujúcu cestu, ktorá vedie cez mesto Semera, správne centrum susedného zväzového štátu Afarsko.Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam etiópska federálna vláda vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom. Boje na severe Etiópie, ktoré sprevádzajú masakry a masové znásilňovanie, si odvtedy vyžiadali už tisíce obetí a vyhnali z domovov zhruba dva milióny obyvateľov.Etiópska vláda vyhlásila minulý týždeň v krajine šesťmesačný výnimočný stav po tom, čo tigrajské jednotky pohrozili postupom na hlavné mesto. Mnohé štáty stiahli z Addis Abeby svojich zamestnancov.