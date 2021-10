Etiópske vládne letectvo podniklo ďalšie nálety v Tigraji

Addis Abeba 24. októbra (TASR) - Etiópska armáda uskutočnila v nedeľu nálety na pozície vzbúrencov na západe zväzového štátu Tigraj, uviedla hovorkyňa vlády v Addis Abebe.



Ako píše agentúra AFP, ide o už siedme bombardovanie za uplynulý týždeň v tomto vojnou zmietanom regióne.



Cieľom bombardovania bolo "cvičisko a vojenské veliteľské stanovište teroristickej skupiny" Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF), priblížila hovorkyňa etiópskej vlády.



Vládne sily vykonali nálety na ciele v Tigraji naposledy v piatok. Lietadlo OSN s 11 humanitárnymi pracovníkmi sa muselo v dôsledku tohto útoku na tigrajskú metropolu Mekele otočiť naspäť do Addis Abeby. OSN následne oznámila, že pozastavuje svoje pravidelné lety do tohto vzbúreneckého regiónu.



Boje v severoetiópskom štáte Tigraj vypukli vlani v novembri po tom, čo tam premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu vládu vedenú TPLF.



Jednotky etiópskej armády pomerne rýchlo vytlačili TPLF z miest a obcí v Tigraji, ale TPLF do konca júna tohto roku opäť obsadil väčšinu jeho územia vrátane regionálnej metropoly Mekele. Od konca júna tak Tigraj zažíval len sporadické boje, keďže federálna armáda sa z veľkej časti územia tohto štátu stiahla.



V pondelok 11. októbra však federálne vojenské letectvo podniklo dva útoky na tigrajské hlavné mesto Mekele. Podľa zdrojov OSN pri ňom prišli o život tri deti a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.



V stredu 13. októbra federálna armáda zbombardovala sklady zbraní TPLF v Mekele a v meste Agbe, ktoré leží asi 80 kilometrov západne od tigrajskej metropoly.



Predstaviteľ nemocnice agentúre AFP povedal, že pri stredajšom útoku na Mekele bolo zranených najmenej osem ľudí vrátane tehotnej ženy.



Humanitárne organizácie odhadujú, že na dostatočné zásobovanie Tigraja by bolo treba denne vypraviť približne 100 kamiónov s potravinami a liekmi, ale cez federálne sily ich prejde sotva desatina. V auguste Addis Abeba zastavila činnosť humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc a Nórskeho výboru pre utečencov.



OSN odhaduje, že v dôsledku konfliktu trpí hladom až 400.000 obyvateľov Tigraja.