Etiópski povstalci obsadili mesto Lalibela, ktoré je lokalitou UNESCO

Addis Abeba 5. augusta (TASR) - Povstalci z etiópskeho regiónu Tigraj na severe krajiny prevzali kontrolu nad mestom Lalibela, ktoré je lokalitou Svetového dedičstva UNESCO a leží v susednom regióne Amhara.



Lalibela, kde sa nachádzajú chrámy z 13. storočia, je posvätným miestom pre milióny ortodoxných kresťanov. Podľa stanice BBC miestni obyvatelia utekajú pred postupujúcimi vzbúrencami.



Od vypuknutia občianskej vojny vlani v novembri tu zomreli tisícky ľudí. Boje sa teraz rozširujú do regiónov Amhara a Afar – ďalšej oblasti susediacej s Tigrajom.



Tigrajské povstalecké sily aj etiópska armáda so svojimi spojencami sú obviňované zo spáchania zločinov proti ľudskosti a z vojnových zločinov. Miestne úrady sa obávajú o osud historických pamiatok v meste Lalibela.



V meste sa nachádza 11 stredovekých monolitických jaskynných chrámov, vysekaných do skaly v 12. – 13. storočí. Boli vybudované ako náhrada pre pútnikov smerujúcich do Svätej zeme, ktorá bola v tom čase nedosiahnuteľná.



Rozširovanie bojov prichádza po tom, ako Tigrajský ľudovo-oslobodzovací front (TPLF) dosiahol v júni značné územné zisky vrátane obsadenia tigrajskej regionálnej metropoly Mekelle po tom, ako sa stiahli etiópske sily a vláda vyhlásila jednostranné prímerie.



TPLF predstavoval regionálnu vládu Tigraja dovtedy, kým ho minulý rok v novembri nevytlačili federálne sily. TPLF bol následne etiópskou vládou označený za teroristickú organizáciu.



Povstalci však tvrdia, že sú legitímnou regionálnou vládou Tigraja. Podľa etiópskej vlády bolo v regiónoch Amhara a Afar vyhnaných zo svojich domov viac než 300.000 ľudí.