Etiópsky premiér Abiy Ahmed zložil prísahu

Addis Abeba 4. októbra (TASR) – Etiópsky premiér Abiy Ahmed zložil v pondelok prísahu na nové päťročné funkčné obdobie, informovala agentúra AP.



Parlamentné voľby sa v Etiópii – druhej najľudnatejšej krajine Afriky – uskutočnili v júni a Abiyom vedená Strana prosperity (PB) v nich dosiahla presvedčivé víťazstvo, pričom získala 410 zo 436 kresiel.



AP uviedla, že Abiy Ahmed, nositeľ Nobelovej ceny za mier za rok 2019 za obnovenie vzťahov so susednou Eritreou a za pokračovanie rozsiahlych politických reforiem, momentálne čelí veľkým výzvam. Vojna v etiópskom štáte Tigraj sa totiž šíri do ďalších častí krajiny, pokračujú aj krvavé etnické násilnosti a pozorovatelia varovali, že represívne vládne kroky sú späť.



Jedenásť mesiacov trvajúca vojna oslabuje etiópsku ekonomiku, ktorá bola kedysi jednou z najrýchlejšie rastúcich v Afrike. Zároveň hrozí, že Abiy, kedysi považovaný za regionálneho mierotvorcu, sa ocitne v izolácii. Na pondelňajšom ceremoniáli sa zúčastnili iba tri hlavy afrických štátov, a to z Nigérie, Senegalu a susedného Somálska, poznamenala AP.



Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam premiér Abiy Ahmed vyslal armádu, aby odstavila od moci Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF). Abiy obvinil TPLF z prípravy útokov na základne etiópskej armády. Konflikt si podľa OSN vyžiadal tisíce obetí a vyvolal v regióne hlbokú humanitárnu krízu.