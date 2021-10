Etiópsky premiér Abiy vymenoval viacerých nových ministrov

Addis Abeba 6. októbra (TASR) - Etiópsky premiér Abiy Ahmed v stredu vymenoval viacerých nových ministrov do svojej novej 22-člennej vlády vrátane šéfov rezortov obrany, mieru a vodohospodárstva. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Novým ministrom obrany sa stal Abraham Belay, bývalý šéf dočasnej vlády v etiópskom štáte Tigraj, kde od novembra 2020 prebieha konflikt medzi Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF) a etiópskou vládou.



Seleshiho Bekeleho na čele rezortu vodohospodárstva nahradil Habtamu Itefa pochádzajúci z Abiyho rodného štátu Oromia. Bekele riadil výstavbu priehrady na rieke Modrý Níl, ktorá vyvolala spory medzi Etiópiou a jej susedmi Egyptom a Sudánom.



Na ďalší ministerstvách vrátane rezortov financií a zahraničných vecí zmeny nenastali. To podľa AFP naznačuje, že Abiy pravdepodobne bude pokračovať v hospodárskych reformách a zahraničnej politike, počas ktorej sa zhoršili vzťahy Etiópie so západnými mocnosťami.



Dolná komora parlamentu vyslovila novej vláde dôveru. Proti boli len dvaja a 12 sa zdržalo hlasovania.



Abiyho úrad na Twitteri uviedol, že traja noví členovia vlády pochádzajú z opozičných strán, čím bolo splnený "záväzok inkluzívnosti".



Štát Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam premiér Abiy vyslal armádu, aby odstavila od moci Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF). Abiy obvinil TPLF z prípravy útokov na základne etiópskej armády. Konflikt si podľa OSN vyžiadal tisíce obetí a vyvolal v regióne hlbokú humanitárnu krízu.