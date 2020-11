Etiópsky premiér nariadil spustenie záverečnej ofenzívy v Tigraji

Addis Abeba 26. novembra (TASR) - Etiópsky premiér Abiy Ahmed nariadil vo štvrtok vládnym silám, aby spustili záverečnú fázu ofenzívy proti vedúcim predstaviteľom odštiepeneckého štátu Tigraj v jeho hlavnom meste Mekele. Stalo sa tak po uplynutí 72 hodín, ktoré dal Abiy vzbúrencom v nedeľu na to, aby sa vzdali. Informovala o tom agentúra AFP.



"Etiópskej armáde bolo nariadené, aby ukončila tretiu a poslednú fázu operácií zameraných na ochranu právneho štátu," uviedol premiér na Twitteri. Zdôraznil, že v tejto záverečnej fáze bude veľká pozornosť venovaná ochrane civilistov. "Vyvinieme všetko úsilie na to, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu mesta Mekele, ktoré usilovnou prácou vybudovali naši obyvatelia," dodal.



Abiy vyzval obyvateľov polmiliónovej metropoly, aby "zostali doma, nepribližovali sa k vojenským cieľom a prijali všetky potrebné preventívne opatrenia".



Etiópska armáda uviedla, že mesto Mekele obkľúčila tankami. Niektoré ľudskoprávne skupiny však varovali, že útok na mesto by mohol byť v rozpore s medzinárodným právom.



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Ľudovým frontom oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia predtým, ako sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed, kulminovalo v septembri, keď sa v Tigraji napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra spustila operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli doteraz o život stovky ľudí a asi 40.000 ďalších ušlo zo svojich domovov do susedného Sudánu.