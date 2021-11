Etiópsky premiér odišiel bojovať proti povstalcom

Na archívnej snímke Haile Gebrselassie Foto: TASR/AP

Addis Abeba 24. novembra (TASR) - Etiópsky premiér Abiy Ahmed odišiel na front, aby osobne viedol boj proti povstalcom postupujúcim smerom na metropolu Adis Abbeba. Svoje právomoci dočasne odovzdal vicepremiérovi, informoval v stredu hovorca etiópskej vlády, ktorého citovala agentúra AP.Hovorca neuviedol, kam konkrétne premiér, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za mier, odišiel. Povedal len to, že na frontovej línii sa nachádza už od utorka. Na každodenné fungovanie vlády bude počas jeho neprítomnosti dozerať jej podpredseda Demeke Mekonnen.Premiér svoj odchod na front vopred avizoval a vyzval spoluobčanov, aby nasledovali jeho príklad. Podľa pozorovateľov chce týmto spôsobom podporiť bojovú morálku etiópskych vládnych síl.Na premiérovu výzvu zareagovali už tisíce Etiópčanov vrátane známeho maratónca a olympijského medailistu Feyisu Lilesu. Objavili sa aj zatiaľ neoverené správy, že sa chystá narukovať aj najznámejší etiópsky bežec Haile Gebrselassie.Povstalci tento týždeň oznámili, že ovládli mesto Shewa Robit, ktoré sa nachádza len 220 kilometrov severovýchodne od Addis Abeby. Požadujú odstúpenie premiéra Abiya Ahmeda, v opačnom prípade hrozia vojenským postupom na hlavné mesto. Etiópska vláda, naopak, žiada, aby sa povstalecké jednotky stiahli naspäť do Tigraja.Pozorovatelia sa obávajú aj toho, že sa povstalci pokúsia zablokovať cestu spájajúcu Addis Abebu so susedným Džibutskom, ktorá má kľúčový význam pre zásobovanie etiópskej metropoly.Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam federálna vláda vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). Premiér ohlásil rýchle víťazstvo, koncom júna však ozbrojenci TPLF opätovne obsadil väčšinu územia Tigraja. Následne začali postupovať aj do susedných etiópskych regiónov Amhara a Afar.Pokračujúci ozbrojený konflikt v druhej najľudnatejšej krajine Afriky si podľa odhadov vyžiadal už desaťtisíce obetí. V dôsledku bojov trpia v Tigraji nedostatkom potravín milióny civilistov. Viaceré krajiny sveta už vyzvali svojich občanov, aby Etiópiu opustili.Do snáh o sprostredkovanie rokovaní medzi znepriatelenými stranami sa zapojili Africká únia aj Spojené štáty. Americký vyslanec pre oblasť Afrického rohu v utorok varoval, že vojenská situácia v Etiópii môže eskalovať, skôr než sa podarí doviesť zúčastnené strany k rokovaniam.