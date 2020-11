Etiópsky štát Tigraj vystrelil rakety na hlavné mesto susedného štátu

Bahir Dar 20. novembra (TASR) – Vedúca strana v severoetiópskom regionálnom štáte Tigraj vystrelila v piatok rakety na mesto Bahir Dar, ktoré je hlavným mestom susedného štátu Amhara, informovala agentúra AFP.



Tento krok zosilnil obavy, že by sa vnútorný konflikt zo štátu Tigraj mohol rozšíriť do iných častí krajiny, píše AFP.



Ľudový front oslobodenia Tigraja (TPLF) podľa predstaviteľa miestnych úradov vystrelil tri rakety. Žiadna z nich však nespôsobila škody a ani si nevyžiadala obete.



Cieľom útoku bola podľa predstaviteľa budova štátnej vysielacej spoločnosti Amhara Mass Media Agency (AMMA), letisko a telekomunikačná veža. AMMA z útoku obvinila „nezákonnú chuntu TPLF". TPLF na toto obvinenie bezprostredne nereagoval.



Ľudový front oslobodenia Tigraja sa doposiaľ prihlásil k minulotýždňovým raketovým útokom na letiská v mestá Bahir Dar a Gondar v Amhare, ako aj k útokom na hlavné mesto susedného štátu Eritrea.



Etiópsky premiér Abiy Ahmed front TPLF obvinil zo snahy o destabilizáciu svojej vlády. Tento front bol v Etiópii pri moci predtým, ako do funkcie premiéra v roku 2018 nastúpil Abiy.



V štáte Tigraj už tretí týždeň pretrváva kontroverzná vojenská operácia, ktorú Abiy, minuloročný laureát Nobelovej ceny za mier, označil za nevyhnutný krok pre nastolenie práva a poriadku v krajine. Konflikt medzi federálnymi jednotkami a príslušníkmi TPLF si vyžiadal stovky životov na oboch stranách a na jeho následky z Etiópie utieklo 30 000 obyvateľov do susedného Sudánu.