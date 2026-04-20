Etiópsky Tigraj obnovuje činnosť svojho parlamentu
Autor TASR
Addis Abeba 20. apríla (TASR) - Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) oznámil obnovenie činnosti regionálneho parlamentu, ktorý vzišiel z volieb v roku 2020. Etiópia toto rozhodnutie odmieta, lebo hlasovanie spred šiestich rokov považuje za nezákonné a vníma ho ako priame spochybnenie autority federálnych úradov.
Rozhodnutie TPLF vyvolalo znepokojenie aj u pozorovateľov, ktorí sa obávajú, že v etiópskom zväzovom štáte Tigraj sa vyostrí napätie a opäť vypukne ozbrojený konflikt medzi federálnou armádou a jednotkami bojujúcimi na strane oslobodzovacieho frontu, informovala agentúra AFP.
Od uzavretia Pretórijskej dohody, ktorá v Tigraji ukončila vojnu z rokov 2020 až 2022, tento zväzový štát riadi prechodná správa vymenovaná vládou v Addis Abebe. V apríli bol jej mandát predĺžený o ďalší rok - aj napriek kritike TPLF, ktorý namietal, že ho k rozhodovaniu ani neprizvali.
Addis Abeba zatiaľ k najnovšiemu vývoju neposkytla oficiálne stanovisko. Odborníci však upozorňujú, že vyhliadky na mierové riešenie situácie v regióne sú čoraz viac neisté. Nemenovaný regionálny expert uviedol, že ide de facto aj o „rozpustenie prechodnej správy“.
Na margo obnovenia činnosti regionálneho parlamentu TPLF uviedol, že „toto zhromaždenie stelesňuje suverénnu moc nášho ľudu a jeho pevné odhodlanie, a bolo zvolené približne 2,8 milióna ľuďmi.“ Ide o voľby z roku 2020, ktoré federálne orgány neuznali a ktoré patrili medzi spúšťače vojny v Tigraji.
TPLF vo svojom vyhlásení z nedele večera zároveň uviedol, že „náš ľud musí posilňovať priateľské vzťahy s obyvateľmi susedných regiónov“. „Chceme hovoriť so všetkými – s Amharčanmi, Afarmi, Sudáncami aj Eritrejčanmi,“ zdôraznil predstaviteľ oslobodzovacieho frontu.
Ako je známe, federálne úrady v Addis Abebe obviňujú TPLF zo zbližovania sa so susednou Eritreou, ktorá má s vládou v Etiópii napäté vzťahy. Front to tvrdenie odmieta.
Eritrea zase obviňuje vnútrozemskú Etiópiu, že má záujem o jej prístav Assab na pobreží Červeného mora. Obe krajiny viedli v rokoch 1998 až 2000 vojnu o kontrolu nad mestami vo svojom pohraničí.
TPLF bol tri desaťročia vládnucou stranou v Etiópii, ale po nástupe predsedu federálnej vlády Abiya Ahmeda už nie je registrovaným politickým zoskupením. V Tigraji si však naďalej zachováva značný vplyv.
