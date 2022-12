Etnickí Srbi v Kosove zablokovali ďalšie cesty nákladnými autami

Priština/Belehrad 27. decembra (TASR) — Etnickí Srbi na severe Kosova v utorok zablokovali ďalšie cestné komunikácie. Zároveň neuposlúchli výzvy, aby predtým postavené barikády odstránili. Udialo sa tak len deň po tom, čo Srbsko pre zvýšené napätie medzi oboma krajinami uviedlo svoju armádu do stavu najvyššej pohotovosti. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Kosovskí Srbi začali blokovať cesty v meste Mitrovica, ktoré obývajú Albánci aj Srbi, už počas noc naloženými nákladnými autami. AP pripomína, že Srbi po prvýkrát od začiatku súčasnej krízy zablokovali ulice v jednom z väčších kosovských miest, keďže až doteraz umiestňovali barikády len na cesty vedúce k srbsko-kosovským hraniciam.



Srbský prezident Aleksandar Vučič pre zvýšené napätie v oblasti uviedol v pondelok večer srbské ozbrojené sily do stavu najvyššej pohotovosti s cieľom "ochrániť našich ľudí (v Kosove) a zachovať Srbsko". Vyhlásil tiež, že Priština sa chystá zaútočiť na kosovských Srbov a odstrániť niekoľko barikád, ktoré začali Srbi stavať pred 18 dňami na protest proti zatknutiu bývalého srbského policajta z Kosova.



Kosovskí predstavitelia Vučiča obviňujú, že štátne médiá využíva na vyvolanie incidentov, ktoré by mohli slúžiť ako zámienka vojenskej intervencie v Kosove.



Kosovská vláda požiadala príslušníkov tamojšej mierovej misie pod vedením NATO (KFOR), aby odstránili zátarasy na cestách, v opačnom prípade tak urobí sama.



Napätie sa na severe Kosova, kde žije prevažne srbská menšina, sa vyostrilo ešte v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa evidenčných čísiel. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe legislatívu, ktorá zakazovala Srbom žijúcim v Kosove používať srbské evidenčné čísla.



Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Belehrad to však odmieta uznať a považuje ho stále za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.