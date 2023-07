EÚ podporí ruské a bieloruské nezávislé médiá aktívne v Európe

Brusel 17. júla (TASR) - Európska únia podporuje nový projekt na zvýšenie pomoci už existujúcim a etablovaným nezávislým ruským a bieloruským médiám, ktoré pracujú v krajinách EÚ a ktoré si doma udržiavajú významné publikum. O pondelkovej správe Európskej komisie (EK) informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že projekt Free Media Hub EAST pod vedením Pražského centra občianskej spoločnosti poskytne granty vo výške viac ako 2,2 milióna eur a rovnako poskytne pomoc a psychologickú podporu novinárom z oboch uvedených krajín, nasmeruje investície do technologických riešení a posilní spoluprácu medzi miestnymi centrami, v ktorých sa exilové médiá v EÚ nachádzajú - hlavne v Česku, Nemecku, Poľsku, Lotyšsku a Litve.



Podľa EK ruské nezávislé médiá a občianska spoločnosť zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní nepretržitého toku faktických informácií k rusky hovoriacemu publiku a v boji proti dezinformáciám ruského štátu.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá uviedla, že mnoho statočných ruských nezávislých novinárov podstupuje veľké riziko, keď pokračuje vo svojej práci, pričom nemajú inú možnosť, ako to robiť v Európskej únii.



"Na boj proti vojnovej propagande Kremľa potrebujeme nezávislé médiá, ktoré hovoria pravdu o Rusku. A my ich musíme podporovať. Je to naša morálna povinnosť a náš strategický záujem. Nový projekt je súčasťou tohto úsilia. Spája organizácie občianskej spoločnosti s veľkými odbornými znalosťami pri podpore tých, ktorí sa usilujú o slobodu prejavu a demokraciu," opísala situáciu Jouruová.



Pilotný projekt Free Media Hub EAST je výsledkom výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola vyhlásená v apríli 2023. Je súčasťou širšieho úsilia o obranu hodnôt EÚ v čase vojny, ako aj o podporu nezávislých médií v EÚ a mimo nej.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)