EÚ a Arménsko spustili dialóg o liberalizácii vízového režimu

Brusel 10. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) s Arménskom otvorila dialóg o liberalizácii vízového režimu a dosiahnutí bezvízového režimu pre krátkodobé pobyty arménskych občanov v krajinách EÚ, informuje spravodajca TASR.



K otvoreniu dialógu o liberalizácii víz došlo v pondelok v rámci oficiálnej návštevy podpredsedu EK Margaritisa Schinasa v Jerevane. Schinas sa stretol s predsedom vlády Nikolom Pašinjanom, prezidentom Vahagnom Chačaturjanom a ministrom zahraničných vecí Araratom Mirzojanom.



Komisia spresnila, že dialóg o vízach je súčasťou širšieho rámca vzťahov medzi EÚ a Arménskom, ktorý zaznamenal výrazný pokrok od podpísania komplexnej a rozšírenej dohody o partnerstve medzi EÚ a Arménskom v roku 2017.



Dialóg o vízach podporí reformné úsilie Arménska najmä v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúce bezvízové cestovanie do EÚ ako je bezpečnosť dokumentov, riadenie hraníc a migrácie, boj proti korupcii a organizovanému zločinu a dodržiavanie základných ľudských práv.



Uvedený dialóg vychádza z úspešnej implementácie dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisných dohôd medzi EÚ a Arménskom, ktoré od 1. januára 2014 zjednodušili cestovanie pre mnohých arménskych občanov. V súčasnosti sú všetci občania členských krajín EÚ oslobodení od vízovej povinnosti pri vstupe do Arménska.



Podľa správy EK ide o proces založený na zásluhách, ktorý bude trvať tak dlho, ako to bude potrebné, a kým nedôjde k automatickému prechodu na bezvízový styk. Avšak predtým ako Rada EÚ (členské štáty) a Európsky parlament prijmú konečné rozhodnutie o liberalizácii vízového režimu s Arménskom, musia byť v plnej miere splnené všetky požadované kritériá.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)