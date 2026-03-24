< sekcia Zahraničie
EÚ a Austrália posilňujú vzťahy v oblasti bezpečnosti a obrany
V oblasti bezpečnosti a obrany sú EÚ a Austrália už dlhoročnými spojencami a partnermi.
Autor TASR
Brusel/Canberra 24. marca (TASR) - EÚ a Austrália v utorok ráno (austrálskeho času) oznámili prijatie partnerstva v oblasti bezpečnosti a obrany, ukončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode a o začatí rokovaní o pridružení Austrálie k vedeckému programu Horizont Európa. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.
Konečné znenie dohody o voľnom obchode bolo dohodnuté v Canberre medzi predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou a premiérom Austrálie Anthonym Albanesem. Partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany podpísali 18. marca šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a austrálsky minister obrany Richard Donald Marles a ministerka zahraničných vecí Penny Wongová.
„EÚ a Austrália môžu byť geograficky ďaleko od seba, ale nemohli by sme si byť bližšie, čo sa týka toho, ako vnímame svet. Vďaka partnerstvám v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj obchodu, sa k sebe ešte viac približujeme. Tieto dohody presadzujú prosperitu prostredníctvom obchodu založeného na pravidlách a spolupracujú na podpore globálnych inštitúcií,“ uviedla von der Leyenová.
V oblasti bezpečnosti a obrany sú EÚ a Austrália už dlhoročnými spojencami a partnermi, nová dohoda zabezpečí maximálnu efektívnosť pri riešení súčasných geopolitických výziev.
Rokovania o obchodnej dohode otvárajú pre Európanov trh jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. Komisia očakáva, že vývoz z EÚ v nasledujúcom desaťročí vzrastie o 33 % a hodnota vývozov dosiahne až 17,7 miliardy eur ročne. Najväčší rast vývozov sa predpokladá u mliečnych výrobkov (o 48 %), motorových vozidiel (52 %) a chemikálií (20 %).
Investície EÚ do Austrálie majú potenciál vzrásť o vyše 87 %.
Obchodnou dohodou EÚ posilňuje svoje strategické záujmy v oblasti kritických surovín. Austrália je významným producentom hliníka, lítia a mangánu. Dohoda obsahuje silné záväzky v oblasti udržateľnosti, ktoré zabezpečia, aby dovoz do EÚ rešpektoval únijné normy v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.
Komisia víta, že obchodná dohoda otvorí nové príležitosti pre európske spoločnosti. Vývozcom z EÚ poskytne privilegovaný prístup na austrálsky trh, keď odstráni vyše 99 % ciel na vývoz tovarov do Austrálie, čím sa znížia clá pre spoločnosti všetkých veľkostí približne o jednu miliardu eur ročne. Austrália otvorí svoj trh so službami v kľúčových sektoroch, vrátane finančných služieb a telekomunikácií a zaistí lepší prístup spoločností z EÚ k vládnym zákazkám.
Dohoda obsahuje samostatnú kapitolu o malých a stredných podnikoch, ktorá im má pomôcť zvýšiť ich vývoz. Dohoda uľahčí odborníkom z EÚ prácu v Austrálii, zatiaľ čo vstupné kvóty pre inžinierov a výskumníkov podporia európske a austrálske inovácie.
Obchodná dohoda podporí vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ, odstráni clá na syry, mäsové prípravky, víno a šumivé víno, niektoré druhy ovocia a zeleniny, čokoládu a cukrovinky. Únia má s Austráliou kladnú obchodnú bilanciu v oblasti agropotravinárstva v hodnote 2,3 miliardy eur v roku 2024.
V prípade citlivých agrovýrobkov ako je hovädzie, ovčie a kozie mäso, cukor, niektoré mliečne výrobky a ryža, dohoda umožní dovoz z Austrálie s nulovými alebo nižšími clami len v obmedzenom množstve prostredníctvom colných kvót.
Bilaterálny ochranný mechanizmus umožní EÚ prijať opatrenia na ochranu citlivých výrobkov a ich výrobcov v nepravdepodobnom prípade prudkého nárastu dovozu z Austrálie.
Dohoda bude navyše chrániť 165 poľnohospodárskych a potravinárskych zemepisných označení a 231 zemepisných označení liehovín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
