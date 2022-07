EÚ a Azerbajdžan podpísali memorandum o partnerstve v energetike

Baku 18. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) a Azerbajdžan podpísali v pondelok dohodu o zdvojnásobení dovozu plynu z energeticky bohatej kaspickej krajiny do Európy, ktorá po invázii Moskvy na Ukrajinu hľadá neruských dodávateľov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy v Baku podpísala s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom memorandum o "strategickom partnerstve v oblasti energetiky". To by malo viesť k zvýšeniu dodávok plynu z Azerbajdžanu do EÚ na dvojnásobok a pomôcť kompenzovať škrty v dodávkach ruského plynu, povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii po boku Alijeva.



"Od budúceho roka by sme už mali dosiahnuť 12 miliárd metrov kubických (m3) ročne," vyhlásila. Na ilustráciu, minulý rok dodal Azerbajdžan do Európy 8,1 miliardy m3 zemného plynu.



Dohoda predpokladá tiež rozšírenie kapacity južného plynového koridoru prechádzajúceho cez Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko a Grécko na 20 miliárd m3 ročne v priebehu niekoľkých rokov.



Von der Leyenová uviedla tiež, že dodávky ruského plynu do Európy neboli "spoľahlivé" ani pred začiatkom vojny na Ukrajine a EÚ sa tak obracia na spoľahlivejších dodávateľov.



Alijev ocenil dohodu ako "cestovnú mapu do budúcnosti" a uviedol, že energetická spolupráca medzi EÚ a Azerbajdžanom už "zmenila energetickú mapu Európy".



Európska komisia pred cestou von der Leyenovej uviedla, že vzhľadom na fakt, že Rusko využíva dodávky energií ako zbraň, je diverzifikácia dovozu energií prioritou EÚ.



V máji sa lídri bloku dohodli na zastavení väčšiny dovozu ruskej ropy do konca roka v rámci bezprecedentných sankcií, ktoré uvalili na Moskvu za jej vojenskú akciu na Ukrajine. Únia však odložila úplný zákaz dovozu ruského plynu, ktorý v roku 2021 predstavoval 155 miliárd m3, takmer 40 % spotreby v EÚ. Ale Moskva už začala znižovať transport plynu do Európy, aby zabránila členom bloku dopĺňať zásoby. To prinútilo Európsku komisiu, aby pripravila "plán na zníženie dopytu po plyne" na prekonanie nadchádzajúcej zimy.