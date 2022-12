EÚ a Azerbajdžan spustili nové elektrické prepojenie cez Čierne more

Bukurešť 18. decembra (TASR) - Azerbajdžan sa v sobotu dohodol na dodávkach elektrickej energie do Európskej únie prostredníctvom podmorského kábla a uzavrel dohodu v Bukurešti, keďže Euroblok diverzifikuje dodávky energie z Ruska po invázii Moskvy na Ukrajinu.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že blok sa definitívne "odvracia" od závislosti od ruských fosílnych palív a diverzifikuje sa smerom k "spoľahlivým energetickým partnerom" po tom, ako dal Brusel zelenú výstavbe 1195 kilometrov dlhého kábla pod Čiernym morom.



"Elektrický kábel v Čiernom mori je nová prenosová trasa plná príležitostí," uviedla von der Leyenová.



"Od začiatku vojny s Ruskom sme sa rozhodli odvrátiť sa od ruských fosílnych palív a diverzifikovať sa smerom k spoľahlivým energetickým partnerom," dodala.



Výstavba podmorského kábla, ktorý prepojí Azerbajdžan s Maďarskom cez Gruzínsko a Rumunsko, sa má začať na budúci rok, hoci sa neočakáva, že bude uvedený do prevádzky skôr ako v roku 2029.



Vo vyhlásení, ktoré zverejnil rumunský prezident Klaus Iohannis, neboli uvedené žiadne finančné podrobnosti.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev ocenil to, čo označil za "náš príspevok k európskej energetickej bezpečnosti" a "nový most medzi EÚ a Azerbajdžanom".



Von der Leyenová uviedla, že kábel navyše poskytne Gruzínsku, ktoré rovnako ako Azerbajdžan nie je členom EÚ, príležitosť stať sa regionálnym energetickým uzlom.



Uviedla, že systém by umožnil prenos dodávok elektrickej energie do susedných štátov vrátane Moldavska a Ukrajiny a pomohol by modernizovať ich energetickú sieť.



Podľa vyhlásenia rumunského predsedníctva sa v sobotňajšej dohode počíta aj s posilnenou spoluprácou v oblasti nových energetických technológií, výroby vodíka a rozširovania energetickej tranzitnej infraštruktúry.