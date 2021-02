EÚ a Británia: Rada OSN pre ľudské práva by sa mala venovať Mjanmarsku

Ženeva 8. februára (TASR) - Británia a Európska únia požiadali Radu OSN pre ľudské práva (UNHRC) o mimoriadne zasadnutie venované udalostiam po vojenskom prevrate v Mjanmarsku. V niektorých častiach Mjanmarska vyhlásili v pondelok kvôli protestom stanné právo, informovala agentúra AFP.



"Spojené kráľovstvo by chcelo informovať všetkých svojich kolegov, že sme spoločne s EÚ predložili žiadosť o mimoriadne zasadnutie týkajúce sa dopadov krízy v Mjanmarsku na ľudské práva," povedal britský vyslanec v Ženeve Julian Braithwaite.



Braithwaite uviedol, že podporovatelia spomínanej výzvy budú čoskoro informovať ďalších členov rady o návrhu rezolúcie týkajúcej sa dopadov krízy v Mjanmarsku na ľudské práva. Návrh mal podľa neho podporu ďalších 19 zo 47 členov rady. Ako pripomína AFP, táto najmenej tretinová podpora by pripravila pôdu pre mimoriadne zasadnutie pred ďalším riadnym zasadnutím rady, ktoré sa uskutoční 22. februára.



K prevratu v Mjanmarsku - niekdajšej Barme - došlo v pondelok 1. februára. V tento deň sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Vo voľbách drvivo zvíťazila Národná liga za demokraciu vedená laureátkou Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij.



Armáda zadržala premiérku Su Ťij, prezidenta Win Mjina a ďalších predstaviteľov Národnej ligy za demokraciu (NLD). Prepustenie Su Ťij požadovali v uplynulých dňoch v uliciach viacerých mjanmarských miest státisíce ľudí.



V súvislosti s protestami proti štátnemu prevratu vyhlásili úrady v pondelok v siedmich mestských častiach druhého najväčšieho mjanmarského mesta Mandalaj stanné právo. V týchto častiach mesta majú ľudia zakázané protestovať alebo sa zhromažďovať v skupinách viac ako piatich osôb. Zákaz vychádzania bude trvať od 20.00 do 4.00 h miestneho času.



Podobné nariadenie úrady vydali aj v časti regiónu Iravadi na juhu krajiny. Očakáva sa, že rovnaké nariadenia úrady vyhlásia aj v ďalších lokalitách.