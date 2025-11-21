< sekcia Zahraničie
EÚ a Británia sa nedohodli na vstupe Londýna do obranného programu
Britský predstaviteľ pre Politico uviedol, že Londýn neuznáva, že by bol stanovený piatkový termín, a verí, že na rokovania je stále dostatok času.
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o zapojení Londýna do únijného programu na obranné pôžičky SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur sa zatiaľ nepodarilo uzavrieť. Pre portál Politico to uviedli traja diplomati, informuje TASR.
Európska komisia (EK) chcela dosiahnuť dohodu ešte tento týždeň, aby mali členské štáty dostatok času prispôsobiť svoje národné plány obranných výdavkov, ktoré počítajú s využívaním úverov z programu SAFE, s ohľadom na väčšiu účasť Británie a Kanady. Termín pre tieto úpravy je 30. novembra. Podľa diplomatov EÚ však Spojené kráľovstvo situáciu nevníma ako naliehavú.
Britský predstaviteľ pre Politico uviedol, že Londýn neuznáva, že by bol stanovený piatkový termín, a verí, že na rokovania je stále dostatok času.
Komisia medzitým výrazne znížila sumu, ktorú od Británie požaduje za vstup do programu SAFE – z pôvodných 4,5 až 6,5 miliardy eur na približne dve miliardy eur. To je však stále výrazne viac, než je mimoúnijná krajina údajne ochotná zaplatiť.
Kanada tiež rokuje o zapojení sa do spoločných obstarávaní financovaných z programu SAFE a podľa diplomatov EÚ prebiehajú tieto rokovania oveľa hladšie. Ottawa by mala prispieť niekoľkými stovkami miliónov eur.
Británia je ochotná prispieť len v desiatkach miliónov eur, hoci jej obranný priemysel je väčší a výrazne prepojený s európskymi partnermi, čo by jej umožnilo z programu profitovať viac než Kanade, uvádza Politico.
Očakáva sa, že rokovania medzi EÚ a Britániou sa presunú na vyššiu politickú úroveň, možno už počas víkendového summitu G20 v Johannesburgu, na ktorom sa zúčastnia britský premiér Keir Starmer aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Program SAFE predstavila EK na jar. Ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty mimo Únie vrátane Ukrajiny.
