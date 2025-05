EÚ a Británia údajne dosiahli dohodu o obnovení vzťahov

Brusel 19. mája (TASR) - Vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva dosiahli pred pondelňajším londýnskym summitom dohodu o „obnovení“ vzájomných vzťahov po brexite, uviedli pre agentúru AFP diplomati, informuje TASR.



Členské štáty EÚ podľa týchto zdrojov súhlasili s trojicou dokumentov, ktoré majú byť podpísané počas summitu. Ide o dokumenty zahŕňajúce partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany, vyhlásenie o solidarite medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a dohodu týkajúcu sa oblastí obchodu, rybolovu a mobility mládeže.



Britský premiér Keir Starmer v pondelok v Londýne privíta predstaviteľov EÚ pri príležitosti prvého summitu Spojeného kráľovstva a EÚ od brexitu.



Nová dohoda podľa predstaviteľa Únie zároveň otvorí britským firmám cestu k účasti na veľkých zbrojárskych zákazkách bloku, uvádza agentúra Reuters.



Rokovania, ktoré podľa AFP trvali až do noci z nedele na pondelok, sa zamerali na vyriešenie kľúčových sporných bodov, pričom najväčší dôraz bol kladený na citlivú otázku práv na rybolov. Podľa konečnej dohody bude mať Británia údajne svoje vody otvorené pre európskych rybárov 12 rokov po skončení platnosti súčasnej dohody v roku 2026. Euroblok má za to odstrániť niektoré byrokratické prekážky pri dovoze potravín zo Spojeného kráľovstva.



V otázke mobility mladých ľudí - ďalšom hlavnom zdroji treníc - sa vyjednávači dohodli na všeobecnej formulácii, ktorá ponecháva priestor možným rokovaniam na neskôr. Londýn sa obáva, že nejaký konkrétny program mobility mladých by mohol znamenať návrat k voľnému pohybu osôb medzi EÚ a Britániou, čo odmieta.



Uzavretie dohody by predstavovalo najvýznamnejší posun vo vzťahoch medzi Londýnom a Bruselom od brexitu s deklarovaným cieľom podporiť hospodársky rast a posilniť bezpečnosť na európskom kontinente.



Labouristický premiér Keir Starmer sa od nástupu do funkcie v júli minulého roka zaviazal obnoviť vzťahy s EÚ, ktoré boli za predchádzajúcej konzervatívnej vlády pomerne chladné. Odmieta však návrat na jednotný trh a do colnej únie.