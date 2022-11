EÚ a Egypt uzavreli dohodu o spolupráci v oblasti migrácie

Brusel 1. novembra (TASR) - Európska únia a Egypt sa dohodli na užšej spolupráci s cieľom zamedziť nežiaducej migrácii cez oblasť Stredozemného mora. EÚ tejto africkej krajine poskytne podporu v celkovej výške 80 miliónov eur. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.



EÚ a Egypt ešte v nedeľu podpísali o tomto programe dohodu, píše agentúra Reuters. Jej účastníkom je aj Medzinárodná organizácia pre migráciu (IMO).



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok oznámil, že Egypt by mal ešte tento rok dostať 23 miliónov eur. Tým by sa mala prehĺbiť spolupráca v oblasti ochrany hraníc. Program by sa mal takisto zamerať na pátranie po migrantoch a ich záchranu na pevnine i na mori.



Počet osôb z Egypta, ktoré hľadajú ochranu v Európe, sa v poslednom období zvýšil, pripomína DPA. Väčšina Egypťanov prichádza do Európy cez strednú časť Stredozemného mora a pristávajú v Taliansku.



Hlavnými dôvodmi tejto migrácie sú nepriaznivá hospodárska situácia, hľadanie práce a situácia v oblasti ľudských práv v Egypte.